Champions Femminile: successo giallorosso col Servette

IL TEMPO (L.PES) - Serviva la vittoria ed è arrivata. La Roma ottiene il primo successo in Champions League battendo 2-1 il Servette nella quarta giornata della competizione e si rimette in corsa. In gol van Dooren e Pilgrim nel primo tempo, poi nella ripresa Marinelli trasforma il rigore che accorcia le distanze. Pari fondamentale per il percorso europeo delle giallorosse, che al Tre Fontane hanno risposto presente con una prova convincente nonostante la stanchezza del momento.

Piovani parte con Baldi tra i pali; Oladipo e Ottey al centro della difesa, Thogersen a destra e Oliviero sulla corsia mancina; in mezzo al campo Doms e Rieke con Greggi, Giugliano e Pilgrim alle spalle di van Dooren.

Le scelte davanti ripagano subito il tecnico: l'olandese sfrutta la palla verticale di Thogersen, l'illuminante velo di Giugliano e, a tu per tu con Wiemar, fa 1-0 (25'); al raddoppio ci pensa Pilgrim, che riceve dalla solita Giugliano (34').All'intervallo fuori Oliviero, dentro Antoine e Ottey trasloca a sinistra; a seguire in campo anche Corelli, Piemonte,Heatley e Bergamaschi.

Nel secondo tempo si fanno vedere di più le svizzere, Roma vicina al tris con Giugliano e poi l'episodio che permette al Servette di rimettersi in gara: Baldi atterra Sobal in area e Marinelli trasforma il penalty (74'). La Roma comunque continua a creare e conquista una vittoria preziosa in Europa, in un periodo in cui gli impegni sono tanti, importanti e ravvicinati.

Il prossimo appuntamento con la Champions League è in programma giovedì in casa dello Sporting Lisbona, poi a dicembre l'ultima sfida della fase campionato, nella Capitale contro il Real Madrid. Prima però c'è il Parma, che arriverà sabato a Roma: le giallorosse, a punteggio pieno in campionato dopo sei giornate, vogliono continuare la striscia positiva.