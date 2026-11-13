Roma Femminile, Piovani: “Stanchezza? Serve stringere i denti”

La Roma Femminile si prepara a tornare in campo al Tre Fontane, dove sabato 14 novembre affronterà il Parma per la settima giornata di Serie A Women.

Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato il momento della squadra ai media ufficiali del Club, toccando i temi legati alle energie fisiche, alle insidie dell'avversario e al ciclo di fuoco che precede la sosta.

Dopo la gara con il Servette, aveva parlato di una squadra stanca. In che condizioni ci avviciniamo alla gara con il Parma?

"La squadra ha recuperato bene mentalmente, ma non possiamo negare che in questo periodo abbia lasciato sul campo tante energie. Veniamo da una vittoria quindi siamo in fiducia, ma anche con le rotazioni e avendo cambiato spesso formazione, la fatica si fa sentire. Ho chiesto loro di stringere i denti per queste prossime partite, cercando di fare il massimo".

Il Parma ha cambiato guida tecnica e già nelle ultime partite si è visto un approccio tattico diverso. Quali sono le difficoltà nell'affrontare questo avversario?

"È una squadra insidiosa, molto compatta, gioca più in verticale quindi dovremo stare attente alle loro ripartenze. Dovremo avere pazienza nella gestione della palla e lucidità nell'ultimo passaggio, giocando con più calma rispetto alla gara con il Servette".

Tre partite in nove giorni, ultimo sprint prima della sosta. Può essere un ciclo di gare insidioso?

"Parma e Como Women non sono squadre facilissime da affrontare. Con il Benfica ci giochiamo parecchio per la Women's Champions League. Da queste tre partite dobbiamo tirar fuori il massimo di quello che abbiamo. Dipenderà da noi, perché l'avversario più pericoloso siamo noi stesse".