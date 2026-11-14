Retroscena Balerdi, Benatia: "Il Bayer Leverkusen ha offerto 30 milioni, ma lui non ci è voluto andare"Mercato
L. Balerdi Rossa
Friendly International2026
Champions League2026/2027
Europa League2026/2027
Serie A2026/2027
Club Friendlies 32026
Coppa Italia2026/2027
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Parma: Diego Carlos sostituto per precazione nel ko contro il Cesena
Il Parma di Alberto Gilardino, prossimo avversario della Roma in campionato sabato prossimo alle ore 18, è sceso in campo oggi per un'amichevole contro il Cesena. I crociati sono stati sconfitti per 2...
Calciomercato Roma: giallorossi avanti a tutti per Endrick. Balde non è una priorità
La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma lavora già da tempo per farsi trovare pronta. Molti i nomi accostati al club giallorosso, che ha come priorità assoluta quella di rinforzar...
Garcia: "La Roma è un grande club, i tifosi creano atmosfere incredibili. C'è pressione ma quando vinci è meraviglioso"
L'ex allenatore della Roma ed attuale Ct del Belgio, Rudi Garcia, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche del suo passato romanista. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese, che ha alle...