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Retroscena Balerdi, Benatia: "Il Bayer Leverkusen ha offerto 30 milioni, ma lui non ci è voluto andare"

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Balerdi
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Mehdi Benatia, ex ds del Marsiglia, con un passato da calciatore in giallorosso, ha parlato all'emittente francese anche di Leonardo Balerdi, svelando come ad inizio estate avrebbe potuto lasciare il club francese per trasferirsi al Bayer Leverkusen.
Ecco le sue parole: "McCourt (proprietario dell'OM) si è reso conto che non eravamo al corrente di nulla. Non ci ha mai detto che non potevamo fare acquisti. Ha detto che era al nostro fianco, che continua a investire e che bisognava entrare in Champions League per il secondo anno consecutivo. Che serviva prevedere una cessione entro il 30 giugno (Balerdi). E mi chiede quanto può costare. Gli dico che se facciamo la Champions League e va alla grande, per un difensore della sua caratura possiamo prendere tra i 30 e i 35 milioni".
Il dirigente prosegue parlando di come per Balerdi, ad inizio estate, sia arrivata un'offerta concreta: "In estate ho portato un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus dal Leverkusen. Leo non ci è voluto andare. Ha detto 'No, no, io ho il Mondiale. La Germania non mi piace'. Si fa male al polpaccio, niente Coppa del Mondo. Prendi Angel Gomes a parametro zero, Auba gratis. Medina paghi 2 milioni l'opzione più 18. Ci hanno detto che bisognava fare un prestito perché quell'anno potevi pagare solo 2".
Balerdi, poi, negli ultimi giorni di agosto è arrivato nella Capitale per 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni.
(canalplus.com)
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