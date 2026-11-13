VIDEO - Totti e il quiz sui compagni di squadra in base alla carriera: da Perrotta a Samuel fino a Cassano

Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso, sempre al centro di iniziative internazionali e grandi eventi mediatici, è tornato protagonista sui social in un format che sta già facendo il giro del web. Non si ferma mai lo show di. L'ex capitano giallorosso, sempre al centro di iniziative internazionali e grandi eventi mediatici, è tornato protagonista sui social in un format che sta già facendo il giro del web.

Come mostrato in un filmato rilanciato su X dall'emittente sportiva Shasha Sports, l'ex numero 10 ha accettato la sfida di Al-Mashaan, stella del calcio kuwaitiano, in un faccia a faccia tutto dedicato al Calcio Challenge.

Al centro del gioco c'è una vera e propria sfida alla memoria: ascoltando l'elenco delle squadre in cui hanno militato in carriera, Totti deve indovinare l'identità dei calciatori legati al mondo Roma, passando dagli storici compagni di squadra come Simone Perrotta, Cassano, Samuel, Mexes fino ai protagonisti più recenti come Paulo Dybala. Tra sorrisi, aneddoti e battute, l'eterno numero 10 giallorosso è riuscito ad indovinare solo una volta, quella inerente a Walter Samuel.