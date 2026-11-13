Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

VIDEO - Totti e il quiz sui compagni di squadra in base alla carriera: da Perrotta a Samuel fino a Cassano

Social Network
di Francesca Altobelli
totti challenge
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non si ferma mai lo show di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso, sempre al centro di iniziative internazionali e grandi eventi mediatici, è tornato protagonista sui social in un format che sta già facendo il giro del web.
Come mostrato in un filmato rilanciato su X dall'emittente sportiva Shasha Sports, l'ex numero 10 ha accettato la sfida di Al-Mashaan, stella del calcio kuwaitiano, in un faccia a faccia tutto dedicato al Calcio Challenge.
Al centro del gioco c'è una vera e propria sfida alla memoria: ascoltando l'elenco delle squadre in cui hanno militato in carriera, Totti deve indovinare l'identità dei calciatori legati al mondo Roma, passando dagli storici compagni di squadra come Simone Perrotta, Cassano, Samuel, Mexes fino ai protagonisti più recenti come Paulo Dybala. Tra sorrisi, aneddoti e battute, l'eterno numero 10 giallorosso è riuscito ad indovinare solo una volta, quella inerente a Walter Samuel.
TOTTI

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

Balerdi Argentina

Argentina-Uruguay: Balerdi titolare. In panchina Soulé e Castro

A mezzanotte l'Argentina scende in campo in un match amichevole contro l'Uruguay. Con l'Albiceleste ci sono ben tre romanisti che sono stati convocati dal Ct Scaloni: Balerdi, Soulé e Castro.  Per la...

julio sergio svilar trigoria

Julio Sergio: "Svilar ha tutto, soprattutto una testa forte. Il ricordo più bello? La parata a Mauri"

Il terzo portiere capace di entrare nella storia della Roma è senza dubbio Julio Sergio. Il brasiliano è stato il protagonista inaspettato di quella Roma che nel 2010 sfiorò lo Scudetto in una cavalca...

Immagine-in-evidenza-1-3

VIDEO - Perotti su De Rossi: "È stato un compagno di squadra straordinario. Spero possa continuare così con il Genoa"

Parole di ammirazione e grandissimo rispetto, quelle pronunciate da Diego Perotti nei confronti di Daniele De Rossi. Il rapporto di amicizia tra i due ex compagni di squadra è noto. L'argentino ha elo...

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: Lookman vuole lasciare l'Atletico Madrid

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Fair play Uefa. La strategia di Friedkin

Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Dovbyk, la Roma va in pressing sul Bologna L’ipotesi di un addio a gennaio prende quota

isaksen

Lazio, Isaksen: "I tifosi della Roma mi chiedono foto e autografi. C'è grande rispetto"

Koné (1)

Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su Koné

Calciomercato-AC-Milan-Massire-Sylla-3-novembre-2026-bae4075476f7

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Milan pronto a offrire 10 milioni per Sylla. Piace anche ai giallorossi

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading