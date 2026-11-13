Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su Koné

Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su KonéLa penna degli Altri
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Calciomercato Roma: a fine stagione la decisione sul rinnovo di Dybala. De Roon verso il prolungamento
La Roma comincia già a pianificare i rinnovi di contratto. Come scrive TMW, verrà rimandata a fine anno la scelta sul prolungamento di Paulo Dybala. L'argentino è fermo da un mese prer un problema al...
Calciomercato Roma: interesse anche per Mastantuono. La Fiorentina vorrebbe un altro anno di prestito
Nome nuovo per la Roma, sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto scrive il giornalista Ekrem Konur, i giallorossi in vista della prossima stagione starebbe pensando a Franco Mastant...
Trigoria: Dybala, Svilar e Mancini di nuovo parzialmente in gruppo. Differenziato per Gollini (FOTO E VIDEO)
Questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria. Dybala, Svilar e Mancini hanno lavorato di nuovo parzialmente in gruppo. Mentre differenziato per Gollini, ancora alle prese con i problemi alla schien...