Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su Koné

Trigoria: Dybala, Svilar e Mancini di nuovo parzialmente in gruppo. Differenziato per Gollini (FOTO E VIDEO)

nov 13, 13:39

Questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria. Dybala, Svilar e Mancini hanno lavorato di nuovo parzialmente in gruppo. Mentre differenziato per Gollini, ancora alle prese con i problemi alla schien...