Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Milan pronto a offrire 10 milioni per Sylla. Piace anche ai giallorossi

Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia la Roma starebbe monitorando la situazione del difensore dell'Union Saint-Gilloise Massiré Sylla.

Il centrale, 21 anni, sarebbe anche finito nel mirino delche sarebbe pronto a fare un'offerta didi euro per il cartellino. Anche tutte le più importanti squadre turche stanno tenendo sotto la lente d'ingrandimento il giovane centrale. E prima di gennaio ci potrebbero essere degli sviluppi sulla questione.