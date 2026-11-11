Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioni

Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno messo gli occhi su Massirè Sylla, difensore centrale classe 2005 dell'Union Saint-Gilloise. Sul giocatore senegalese anche il forte interesse del Fenerbahçe, oltre ai sondaggi di Galatasaray, Besiktas e Milan. Il prezzo del cartellino è di 15 milioni di euro.

🚨#Fenerbahçe Fenerbahçe are interested in signing Massiré Sylla. 🛡️ Beşiktaş, Galatasaray, AS Roma and AC Milan have also been linked with the highly-rated young defender. 💰 His club are understood to be demanding a €15 million transfer fee plus a percentage of any future sale. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 11, 2026