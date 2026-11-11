Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioni

Mercato
di FedericoL
Calciomercato-AC-Milan-Massire-Sylla-3-novembre-2026-bae4075476f7
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno messo gli occhi su Massirè Sylla, difensore centrale classe 2005 dell'Union Saint-Gilloise. Sul giocatore senegalese anche il forte interesse del Fenerbahçe, oltre ai sondaggi di Galatasaray, Besiktas e Milan. Il prezzo del cartellino è di 15 milioni di euro.
calciomercato roma

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

de rossi roma genoa

De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)

Durante la presentazione di "Radici", la docuserie sull'Ostiamare, Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo addio alla Roma e delle successive esperienze. L'ex tecnico giallorosso, intervenuto ai...

Kvernadze

Calciomercato Roma, si continua a seguire Kvernadze: concorrenza internazionale per l'esterno, il Frosinone vuole tenerlo fino a fine stagione

La Roma continua a seguire Giorgi Kvernadze come profilo per rinforzare il pacchetto di attaccanti. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, l'esterno georgiano in forza al Frosin...

rodrigo riquelme

Calciomercato Roma, monitorato Rodrigo Riquelme: sull'esterno spagnolo anche Napoli, Lazio e Como

La Roma avrebbe inserito Rodrigo Riquelme nella lista dei profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo, in base a quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur. L'esterno spagnolo di 26 a...

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman

big massimo ascolto

TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio

settore-ospiti-roma-3

Parma-Roma: trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Vendita dei biglietti bloccata

tavano

Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

ryan friedkin

Friedkin a Roma: previsto l'arrivo per il vertice di mercato. Ryan o Corbin Friedkin sbarcheranno nella Capitale

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading