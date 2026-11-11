Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioni

Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioniMercato
🚨#Fenerbahçe Fenerbahçe are interested in signing Massiré Sylla. 🛡️ Beşiktaş, Galatasaray, AS Roma and AC Milan have also been linked with the highly-rated young defender. 💰 His club are understood to be demanding a €15 million transfer fee plus a percentage of any future sale.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 11, 2026
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