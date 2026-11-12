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De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

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di Matteo Esposito
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A margine della presentazione di "Radici", la docuserie che racconta il suo ritorno all'Ostiamare nelle vesti di presidente, Daniele De Rossi ha commentato l'esonero di Alberto Aquilani, avvenuto a pochi giorni dalla sfida tra le rispettive squadre. L'allenatore del Genoa ha espresso il proprio dispiacere per l'ex compagno di squadra, soffermandosi anche sulla precarietà del mestiere di allenatore e sulla fiducia ricevuta dalla società rossoblù.
Queste le sue parole: "Ho parlato con Alberto fino a notte ieri. È un peccato che sia successo, che sia successo poco prima della nostra prima sfida, ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e Alberto allo stesso tempo ha un destino segnato. Secondo me, della generazione dei nuovi allenatori, probabilmente è il più talentuoso, è uno dei più bravi. Sicuramente si toglierà tante soddisfazioni.
Sono pochissimi gli allenatori che non sono mai stati esonerati, prima o poi tocca a tutti. Può succedere, non voglio giudicare quello che non conosco, posso giudicare quello che conosco. Il Genoa è una società che invece è andata in controtendenza rispetto a questa tendenza italiana, nel momento in cui esonerarmi non sarebbe stato poi folle o preso male dalla piazza. Hanno deciso di darmi fiducia e di ricordarsi quanto di buono fatto insieme l'anno scorso.
Ma è così, è un lavoro che purtroppo ti porta a essere sempre sulla graticola. Anche adesso che ci sentiamo più tranquilli perché abbiamo una classifica migliore, sappiamo che tra due, tre, quattro settimane si può tornare indietro e venire risucchiati da una classifica brutta".

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