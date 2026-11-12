De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

"Radici", la docuserie che racconta il suo ritorno all'Daniele De Rossi ha commentato l'esonero di Alberto Aquilani, avvenuto a pochi giorni dalla sfida tra le rispettive squadre. L'allenatore del Genoa ha espresso il proprio dispiacere per l'ex compagno di squadra, soffermandosi anche sulla precarietà del mestiere di allenatore e sulla fiducia ricevuta dalla società rossoblù. A margine della presentazione di, la docuserie che racconta il suo ritorno all' Ostiamare nelle vesti di presidente,, avvenuto a pochi giorni dalla sfida tra le rispettive squadre., soffermandosi anche sulla precarietà del mestiere di allenatore e sulla fiducia ricevuta dalla società rossoblù.

Queste le sue parole: "Ho parlato con Alberto fino a notte ieri. È un peccato che sia successo, che sia successo poco prima della nostra prima sfida, ma avremo modo. Io allenerò altri anni in Serie A e Alberto allo stesso tempo ha un destino segnato. Secondo me, della generazione dei nuovi allenatori, probabilmente è il più talentuoso, è uno dei più bravi. Sicuramente si toglierà tante soddisfazioni.

Sono pochissimi gli allenatori che non sono mai stati esonerati, prima o poi tocca a tutti. Può succedere, non voglio giudicare quello che non conosco, posso giudicare quello che conosco. Il Genoa è una società che invece è andata in controtendenza rispetto a questa tendenza italiana, nel momento in cui esonerarmi non sarebbe stato poi folle o preso male dalla piazza. Hanno deciso di darmi fiducia e di ricordarsi quanto di buono fatto insieme l'anno scorso.

Ma è così, è un lavoro che purtroppo ti porta a essere sempre sulla graticola. Anche adesso che ci sentiamo più tranquilli perché abbiamo una classifica migliore, sappiamo che tra due, tre, quattro settimane si può tornare indietro e venire risucchiati da una classifica brutta".