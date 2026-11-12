De Roon, sul tavolo il rinnovo

Non solo Mario Hermoso. La, se le cose continueranno ad andare come previsto e se lui vorrà continuare a giocare - cosa ad ora abbastanza certa -, punta a tenere in rosa. L’ex Atalanta, che a marzo compirà 36 anni, ha dato ampie garanzie tecniche e fisiche e di rinnovo si inizia a parlare. (...) L’argomento economico non è un tema: non lo è stato tre mesi fa, quandolo ha chiamato per convincerlo a raggiungerlo a Roma, non lo è adesso, non lo sarà in futuro. (...) l’obiettivo di de Roon è solo quello di aiutare la Roma e Gasperini. E, anche, di godersi un po’ di più una città che sta imparando a conoscerlo piano piano, giorno dopo giorno. Abita a Casal Palocco, non lontano da tanti compagni di squadra, e sta iniziando a prendere confidenza con la nuova realtà dopo che nelle prime settimane ha pensato solo ad allenarsi e a rimettersi in condizione dopo un’estate non semplice. Un atteggiamento che a Trigoria hanno apprezzato tutti: anche per questo, se lui vorrà, per la Roma non sarà un problema continuare insieme. (...)