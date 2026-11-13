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Endrick, scoglio Mou. La Roma per l'attacco monitora anche Kevin

La penna degli Altri
di R.P.
Kevin
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LEGGO (F. BALZANI) - Almeno un attaccante. La richiesta di Gasperini per il mercato invernale resta la stessa e ora il tecnico si aspetta un incontro di mercato con i Friedkin per capire quali sono i margini di manovra. L'obiettivo è rinforzare una squadra che ormai punta seriamente al titolo.
Endrick resta il primo nome, ma bisogna superare lo scoglio Mourinho. Tra i profili monitorati anche quello di Kevin del Fulham. Ma tutto dipende dalla disponibilità economica che verrà messa in campo. Intanto oltre al danno arriva anche la beffa per la Roma dopo la trasferta di Manchester.
La Uefa ha multato per 20mila euro il club e predisposto la limitazione della vendita dei biglietti per il settore ospiti in caso di nuovi tafferugli. Un banco di prova che arriverà il 25 novembre. La Roma infatti è attesa dalla trasferta di Parigi dove sono tanti i campanelli d'allarme: dal gemellaggio con gli ultras napoletani al precedente di Nizza. Una situazione che ha portato la polizia francese a ottenere la riduzione dei biglietti (già esauriti) per i romanisti che saranno 1.500 invece di 2376.

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