Il sogno rimane sempre Endrick. In attacco occhi anche su Kevin

Nella fabbrica dei meme giallorossi: “Qui si fa supporto psicologico”

nov 13, 7:36

All'inizio erano troppo. Troppo romanisti, fin troppo avvezzi all'ironia social. Ora sono il punto di riferimento per chi ha il cuore (mezzo giallo e mezzo rosso) spezzato dagli alti e bassi della Rom...