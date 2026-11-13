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Il sogno rimane sempre Endrick. In attacco occhi anche su Kevin

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Endrick
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La Roma continua a lavorare in vista del mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Gian Piero Gasperini vorrebbe almeno un attaccante, possibilmente due, e attende indicazioni dalla proprietà dopo il confronto di mercato previsto per la prossima settimana.
Il primo nome sulla lista resta Endrick, attaccante del Real Madrid. Il brasiliano gradirebbe il trasferimento nella Capitale, ma il club spagnolo non ha ancora dato il via libera all'operazione. La Roma continua quindi a monitorare anche altre possibilità.
Tra queste c'è Kevin, esterno offensivo del Fulham già apprezzato da Gasperini ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Il classe 2003 sta trovando poco spazio in Premier League, con appena 75 minuti giocati finora, e potrebbe rappresentare un'opportunità in prestito. [...] Il Fulham lo ha acquistato nel 2025 per 40 milioni di euro, ma la scarsa continuità d'impiego potrebbe favorire una soluzione temporanea. Una situazione simile riguarda Gittens del Chelsea, mentre gli intermediari di Lookman stanno valutando la possibilità di lasciare l'Atletico Madrid.
(Gasport)

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