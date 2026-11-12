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La Roma punita dall'Uefa: ammenda e possibile limitazione dei biglietti dopo Manchester

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di R.P.
Man Utd Roma settore ospiti
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La Roma è stata multata di 20mila dopo i disordini che ci sono stati a Manchester prima della partita di Champions League.
Inoltre, per i fatti in questione, la Uefa ha deciso di disporre una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione di una partita europea. In particolare, l'eventuale sanzione comporterebbe una riduzione del 50% della quota di biglietti normalmente riservata ai tifosi ospiti, passando dal 5% al 2,5% della capienza dello stadio della squadra avversaria. In ogni caso al momento questo provvedimento è sospeso per i prossimi due anni. In sostanza, i tifosi del club giallorosso potranno avere la normale disponibilità dei biglietti qualora in questo periodo di tempo non si verifico altri problemi.

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