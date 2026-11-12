Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Meno biglietti per la trasferta europea di Parigi

La penna degli Altri
di FedericoL
roma tifosi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo quasi un mese si rivede Dybala. L'infortunio al polpaccio rimediato contro il Real Madrid (il 14 ottobre) è ormai alle spalle e ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Sorrisi, belle giocate e anche bei gol nella partitella a Trigoria. Una buona notizia per Gasperini che a Parma potrà contare sulla Joya che va a caccia del gol perduto. L'ultimo è ancora quello del 18 gennaio contro il Torino. (...) Slitta il rientro di Gollini ma non preoccupa, mentre Rensch va verso il forfait per la trasferta del Tardini. L'obiettivo è esserci a Parigi il 25 novembre. Al Parco dei Principi ci saranno anche i tifosi della Roma (ancora in stand by la decisione per Parma), ma il settore ospiti sarà a capienza ridotta. L'amicizia tiragli ultras del PSG e quelli del Napoli spaventa e la polizia francese - per motivi di ordine pubblico - ha chiesto ed ottenuto una riduzione dei biglietti disponibili (da oggi alle 12 in vendita) che saranno 1500 invece di 2376.
(Il Messaggero)

Leggi anche

PSG-Roma: tutte le info per i biglietti (COMUNICATO)PSG-Roma: tutte le info per i biglietti (COMUNICATO)
Champions LeaguePsg

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

La Roma ha acceso i fari su Lookman dell'Atletico Madrid. Il giocatore, dopo i primi mesi nei quali ha fatto la differenza, non è riuscito a mantenere quella costanza che serve ad una squadra come que...

carrick

Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficiale

Non è bastata la vittoria contro la Roma a Carrick per salvare la panchina. Qualche giorno dopo, secondo le informazioni riportate dal giornalista, è arrivato l'esonero. Manca solamente l'annuncio uff...

Read2

Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e Inter

La Roma ci ha provato in estate per Givario Read, esterno destro del Feyenoord, per il quale non è stato trovato un accordo economico con il club olandese.  Secondo le informazioni che arrivano i gial...

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman

de rossi roma genoa

De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)

tavano

Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

nuno tavares lazio

Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby

big massimo ascolto

TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading