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PSG-Roma: tutte le info per i biglietti (COMUNICATO)

Biglietti
di R.P.
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Dopo la sosta per le nazionali la Roma tornerà a giocare in campionato ma soprattutto in Champions League. Il prossimo impegno dei giallorossi nella massima competizione europea è contro i campioni in carica del PSG in trasferta.
Il club, con un comunicato apparso sul sito, ha spiegato quali sono le modalità di vendita dei biglietti.
"Saranno disponibili dalle ore 13:00 di giovedì 12 novembre i biglietti di PSG-Roma, matchday 5 di Champions League.
Il match è in calendario mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Parigi.

Modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello Stadio Parc des Princes. Il costo è di 50 euro per tagliando.
In tutte le fasi di vendita, potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione.
Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato PDF), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 24 novembre 2026.

Fasi di acquisto voucher su asroma.com

PREVENDITA: riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula PLUS sottoscritto per la stagione sportiva 2026/27.
Dalle ore 13:00 di giovedì 12, alle 18.00 di venerdì 13 novembre 2026. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 26/27 e la data di nascita.
EVENTUALE VENDITA LIBERA: dalle ore 12 di lunedì 16, alle ore 18 di martedì 17 novembre 2026.
Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.

Settore ospiti 

La porzione ospiti dello stadio dedicato ai romanisti riguarda i settori 101-102-301-302.
La capienza sarà ridotta a 1.500 unità (invece di 2.376) su richiesta della PRÉFECTURE DE POLICE di Parigi per motivi di ordine pubblico.
Persone con Disabilità in sedia a rotelle (Settore Ospiti, 12 posti disponibili): 50€ (incluso accompagnatore).
L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per le trasferte successive.

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Un'esperienza di viaggio organizzata in ogni dettaglio, con la garanzia del biglietto nel settore ospiti, che comprende:
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  • Soggiorno smart
  • Transfer
  • Biglietto partita 
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(Asroma.com)
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