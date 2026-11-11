De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)Altre
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Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioni
Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno messo gli occhi su Massirè Sylla, difensore centrale classe 2005 dell'Union Saint-Gillois...
Calciomercato Roma, si continua a seguire Kvernadze: concorrenza internazionale per l'esterno, il Frosinone vuole tenerlo fino a fine stagione
La Roma continua a seguire Giorgi Kvernadze come profilo per rinforzare il pacchetto di attaccanti. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, l'esterno georgiano in forza al Frosin...
Calciomercato Roma, monitorato Rodrigo Riquelme: sull'esterno spagnolo anche Napoli, Lazio e Como
La Roma avrebbe inserito Rodrigo Riquelme nella lista dei profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo, in base a quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur. L'esterno spagnolo di 26 a...