De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)

Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo addio alla Roma e delle successive esperienze. L'ex tecnico giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha ripercorso le sensazioni vissute dopo l'esonero e le motivazioni che lo hanno spinto a ripartire. Durante la presentazione di "Radici", la docuserie sull'Ostiamare,è tornato a parlare del suo addio allae delle successive esperienze. L'ex tecnico giallorosso, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha ripercorso le sensazioni vissute dopo l'esonero e le motivazioni che lo hanno spinto a ripartire.

"Ho lasciato un posto che amavo e inconsciamente sono andato a cercarne un altro" – ha dichiarato Daniele De Rossi – "Ho sempre avuto questo sogno, a prescindere dall'esonero, dal fatto che è stato un po' brusco e precoce. Volevo fare qualcosa che mi rendesse felice, al di là di tutto, perché ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice, che amavo e forse sono andato a cercarmi un altro inconsciamente".