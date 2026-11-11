Parma-Roma: trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Vendita dei biglietti bloccata

Alla ripresa del campionato la Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata sul campo del Parma guidato da Alberto Gilardino. Il match è in programma sabato 21 novembre alle ore 18 allo stadio Tardini.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la presenza dei tifosi giallorossi è a rischio. La vendita dei biglietti, infatti, è momentaneamente bloccata. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha sospeso il giudizio e deciderà nei prossimi giorni se i sostenitori romanisti potranno occupare il settore ospiti del Tardini.

(Il Messaggero)