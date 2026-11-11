Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Parma-Roma: trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Vendita dei biglietti bloccata

Biglietti
di Fabio D'Ascanio
settore-ospiti-roma-3
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alla ripresa del campionato la Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata sul campo del Parma guidato da Alberto Gilardino. Il match è in programma sabato 21 novembre alle ore 18 allo stadio Tardini
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la presenza dei tifosi giallorossi è a rischio. La vendita dei biglietti, infatti, è momentaneamente bloccata. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha sospeso il giudizio e deciderà nei prossimi giorni se i sostenitori romanisti potranno occupare il settore ospiti del Tardini. 
(Il Messaggero)

Leggi anche

Divieto di trasferte ai tifosi della Roma, UTR-AIRC: "Basta discriminarci" (COMUNICATO)Divieto di trasferte ai tifosi della Roma, UTR-AIRC: "Basta discriminarci" (COMUNICATO)
Fratelli d'Italia: "Appello al Min. Interno perché ripensi la prassi di vietare le trasferte. Servono soluzioni equilibrate per i tifosi"Fratelli d'Italia: "Appello al Min. Interno perché ripensi la prassi di vietare le trasferte. Servono soluzioni equilibrate per i tifosi"

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio

Arrivano notizie importanti da casa Lazio in vista del derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre. Non solo la Roma deve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra di Gattuso ha...

images - 2026-11-11T100652.894

Dan Friedkin-Gasperini: l'ultimo contatto diretto risale ad aprile

Gian Piero Gasperini ha manifestato più volte la sua volontà di avvicinare i Friedkin al mondo Roma, cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale.  Il tecnico, con il mercato di gennaio ch...

Hermoso

Roma, non solo attacco: difensori col vizio del gol

IL TEMPO (L.PES) - Un vizietto che porta punti. Nelle squadre di Gasperini, si sa, segnano un po' tutti. Dagli attaccanti che vivono spesso e volentieri le loro stagioni migliori fino a centrocampisti...

NOTIZIE POPOLARI
jamie leweling

Calciomercato Roma, dalla Germania: Leweling può lasciare lo Stoccarda a gennaio. Il club tedesco abbassa la richiesta. Ecco quanto offrirono i giallorossi in estate

Mora

Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

big massimo ascolto

PES: "D'Amico non è stato fermo, penso ci sia un progetto di investimento". MANGIANTE: "Gasperini ha già delineato un identikit per il mercato"

Endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick vuole giocare, il Real apre alla cessione. Lo Sporting insidia i giallorossi

Progetto senza titolo (11)

C'era una volta l'As Remi

HWwnCn4WcAAdvpf

Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

VAI AL CANALE
Foto
Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

Loading