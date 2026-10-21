NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Fratelli d'Italia: "Appello al Min. Interno perché ripensi la prassi di vietare le trasferte. Servono soluzioni equilibrate per i tifosi"

Altre
di Paolo Rosi
settore ospiti bologna zoom
Aggiungi come fonte preferita su Google
I deputati di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, Roberto Traversi, Emanuele Loperfido, Salvatore Deidda, Marco Padovani e Maria Grazia Frijia hanno rilasciato una nota ufficiale focalizzata sulle recenti e frequenti limitazioni imposte ai sostenitori negli stadi:
"Rivolgiamo un appello al Ministero dell'Interno affinché si ripensi la prassi, ormai ricorrente, di vietare le trasferte ai tifosi di calcio e degli altri sport. Pur nella necessità di garantire la sicurezza e prevenire eventuali episodi di violenza, riteniamo inopportuno ricorrere con tanta frequenza a provvedimenti che finiscono per penalizzare quelle migliaia di persone di ogni età e di ogni estrazione sociale, che vogliono semplicemente seguire la propria squadra in maniera pacifica. Siamo certi della sensibilità del ministro per lo Sport su un tema che riguarda non soltanto il mondo delle curve e del tifo organizzato, ma anche le famiglie che vivono la trasferta come un'occasione per condividere una passione e trascorrere del tempo insieme".
I parlamentari di FDI hanno poi concluso sottolineando il valore culturale ed economico delle trasferte:
"Il tifo sportivo è identità, senso di appartenenza e legame con il proprio territorio: valori che meritano di essere tutelati, senza rinunciare alla sicurezza. Ai divieti generalizzati si aggiungono, inoltre, le ricadute economiche negative per le città ospitanti, tra mancati incassi e minore indotto per attività commerciali, strutture ricettive e ristorazione. Chiediamo quindi che si lavori per individuare soluzioni equilibrate, capaci di distinguere le situazioni di reale rischio dalla passione di chi desidera sostenere la propria squadra, evitando che il divieto di trasferta diventi un appuntamento fisso del calendario sportivo".
Trasferte

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gollini

Instagram, Gollini festeggia la vittoria europea: "Clean sheet, gruppo compatto e fame per una serata europea perfetta" (FOTO)

Pierluigi Gollini ha celebrato la vittoria e la prestazione europea della Roma attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il portiere giallorosso ha condiviso alcune immagini della s...

wesley

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per Wesley a gennaio, valutazione di 50-60 milioni di euro

Una prova sontuosa quella di Wesley, ieri sera, contro lo Slovan Bratislava. E questo non fa altro che aumentare l'interesse attorno all'esterno brasiliano. Secondo le informazioni che arrivano dall'I...

HVGTOyPWMAABMm8

Roma-Slovan Bratislava: 2 arresti dopo le tensioni all'Olimpico (COMUNICATO)

Ci sono stati momenti di tensione, ieri, durante il match tra Roma e Bratislava. E la Questura di Roma ha diramato un comunicato stampa spiegando tutte le azioni che sono state messe in atto. Sotto la...

NOTIZIE POPOLARI
ROMA

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0: i giallorossi dominano e rilanciano il proprio cammino europeo (FOTO)

Gasperini

Roma-Slovan Bratislava, GASPERINI: "Sono arrivate risposte importanti, tutti devono essere all'altezza. Mi preoccupano gli infortuni"

Hermoso

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le pagelle. MALEN 7.5 "Arma letale" - MOLINA 7 "La primera vez"

Ghilardi

Roma, il tesoretto Champions sale: incassati 52 milioni di euro. Ecco quanto vale il successo contro lo Slovan Bratislava

Yaya Touré

Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Il gap è enorme. C'è tanto da imparare da una Roma così"

Pellegrini

Roma-Slovan Bratislava: per Pellegrini risentimento muscolare al flessore destro

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Loading