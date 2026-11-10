Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"Mercato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Calciomercato Roma, interesse per Rodrigo Riquelme del Betis: concorrenza di Lazio, Napoli e Como. Servono almeno 20 milioni
La Roma guarda in Spagna per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti dai giallorossi ci sarebbe Rodrigo Riquelme, esterno classe 2000 attualmente in forza al Betis Siviglia. Secondo qua...
Sassuolo, ufficiale: D'Aversa è il nuovo allenatore dopo l'esonero di Aquilani (COMUNICATO)
Il Sassuolo riparte da Roberto D'Aversa. Il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore, chiamato a sostituire Alberto Aquilani, esonerato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma d...
Argentina, Soulé tra le foto dell'arrivo al raduno: "¡Buen día para la banda!" (FOTO)
La nazionale argentina si ritrova in vista dei prossimi impegni internazionali. Sul profilo Instagram ufficiale dell'Albiceleste è stata pubblicata una carrellata di fotografie dedicate all'arrivo dei...