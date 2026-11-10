Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

il direttore finanziario del Porto, José Pedro Pereira da Costa. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano economico portoghese, il dirigente ha fatto il punto sulla situazione finanziaria del club, soffermandosi anche sui dettagli dell'operazione che ha portato il talento portoghese nella Capitale durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Torna a parlare del trasferimento di Rodrigo Mora alla RomaNel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano economico portoghese,, soffermandosi anche sui dettagli dell'operazione che ha portato il talento portoghese nella Capitale durante l'ultima sessione estiva di calciomercato.

"In totale, nell'estate 2026/27 abbiamo investito 37 milioni di euro, contro i circa 110 milioni dell'estate precedente. E abbiamo effettuato cessioni per 78 milioni, considerando Rodrigo Mora come un'operazione da 50 milioni", ha spiegato Pereira da Costa.

Il CFO del Porto ha poi chiarito il motivo per cui il club portoghese contabilizza la cessione del classe 2007 per quella cifra, nonostante l'incasso iniziale sia stato inferiore: "Sono stati 25 milioni per il 50%, ma abbiamo un'opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un'operazione da 50 milioni".

La Roma ha infatti acquistato il 50% dei diritti economici di Mora per 25 milioni di euro, con ulteriori 2 milioni legati ai bonus. L'accordo prevede inoltre la possibilità di acquisire la restante metà per altri 25 milioni, mentre il Porto dispone di un'opzione che gli consente di cedere la quota ancora in suo possesso.

"Non sono un direttore sportivo, per me è una cessione finanziaria", ha aggiunto Pereira da Costa, sottolineando come il club abbia affrontato l'ultima sessione di mercato senza la necessità di privarsi dei propri giocatori principali.

(ECO)