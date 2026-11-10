Calciomercato Roma: anche il Napoli su Gittens

Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

nov 10, 11:12

Si avvicina il mercato di gennaio e la priorità di Gasperini resta un esterno offensivo. Come scrive Repubblica, però, dialogo diretto tra Gasp e i Friedkin si è rarefatto dopo l'arrivo dell'ad John G...