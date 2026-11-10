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Endrick: "Non so cosa accadrà a gennaio. Voglio solo giocare"

Mercato
di R.P.
Endrick
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Si parla sempre più spesso di Endrick in questi giorni in casa Roma. Anche questa mattina in rassegna si legge il suo nome. Lui ha parlato - secondo le informazioni del giornalista - dicendo questo.
“Darò sempre tutto per il Real Madrid perché il club viene prima di chiunque altro, ma con l’attenzione e l’affetto che Mourinho mi dimostra, sono ancora più motivato a dare il massimo”.
Parlando del mercato di gennaio ha ribadito: “Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà. Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera”.
(ge.globo.com)
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