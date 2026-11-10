Endrick: "Non so cosa accadrà a gennaio. Voglio solo giocare"

Lui ha parlato - secondo le informazioni del giornalista - dicendo questo. Si parla sempre più spesso di Endrick in questi giorni in casa Roma. Anche questa mattina in rassegna si legge il suo nome.

Real Madrid perché il club viene prima di chiunque altro, ma con l’attenzione e l’affetto che Mourinho mi dimostra, sono ancora più motivato a dare il massimo”. “Darò sempre tutto per ilperché il club viene prima di chiunque altro, ma con l’attenzione e l’affetto chemi dimostra, sono ancora più motivato a dare il massimo”.

Parlando del mercato di gennaio ha ribadito: “Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà. Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera”.

(ge.globo.com)