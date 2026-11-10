Riparte la caccia all'ala: da Endrick a Kvernadze, Gasp chiede un colpo

Gasperini no. La sosta consegna ai giallorossi un terzo posto che alimenta ambizioni: due punti dalla Lazio capolista, uno dall'Inter. E soprattutto una squadra che segue il suo allenatore, cresce partita dopo partita e continua a vincere anche quando le energie scarseggiano (...) La Roma si ferma,La sosta consegna ai giallorossi un terzo posto che alimenta ambizioni: due punti dalla Lazio capolista, uno dall'Inter. E soprattutto una squadra che segue il suo allenatore, cresce partita dopo partita e continua a vincere anche quando le energie scarseggiano (...)

Gasperini ha una convinzione: con uno sforzo a gennaio questa Roma può diventare ancora più competitiva. E il ds Tony D'Amico che continua a prospettare investimenti condivide la necessità di intervenire. La priorità è quella rimasta irrisolta in estate: un attaccante di gamba capace di creare superiorità. I nomi sono gli stessi già passati in rassegna, da Gittens a Endrick e Forbs, fino a Balde del Barcellona e a Kvernadze del Frosinone (...) ha una convinzione: con uno sforzo a gennaio questa Roma può diventare ancora più competitiva. E il ds Tonyche continua a prospettare investimenti condivide la necessità di intervenire. La priorità è quella rimasta irrisolta in estate: un attaccante di gamba capace di creare superiorità. I nomi sono gli stessi già passati in rassegna, da, fino adel Barcellona e adel Frosinone (...)

Resta poi un passaggio decisivo quello con la proprietà. Il dialogo diretto tra Gasp e Friedkin si è rarefatto dopo l'arrivo di Galantic, oggi punto di raccordo con gli Stati Uniti. L'allenatore vorrebbe riavvicinare Dan e Ryan alla squadra e gestire a braccetto con loro il mercato di gennaio.

(La Repubblica)