Endrick per volare: la Roma in agguato se il Real cambia idea

Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala

nov 10, 7:44

"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è Gasperini, che nel giro di poco più di un anno si è preso la Roma e con lei...