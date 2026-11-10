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Endrick per volare: la Roma in agguato se il Real cambia idea

La penna degli Altri
di R.P.
eNDRICK
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Endrick e Jamie Gittens in quest'ordine. Il mercato di gennaio vedrà concretizzarsi la promessa del club di un rinforzo per la corsia esterna della Roma. E Gian Piero Gasperini accoglierà quell'innesto a sinistra fondamentale per compiere un ulteriore salto di qualità in attacco e puntare allo scudetto (...)
L'appeal del 20enne Endrick risiede nelle sue notevoli doti di velocità e tecnica (...)
Ad accomunare comunque i due è lo scarso impiego nei rispettivi club. Per capirci di più bisognerà attendere la fine dell'anno quando gli esterni di Real e Chelsea potranno tirare una linea (...)
E così se per Endrick e Gittens si parlerà a stretto giro in termini operativi, dell'altro obiettivo noto, Kvernardze, si tornerà a discutere la prossima estate perché il Frosinone non ha nessuna intenzione di cederlo a gennaio.
(Gasport)
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