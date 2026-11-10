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Attesa finita. A Parma con Svilar e Dybala

La penna degli Altri
di R.P.
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Il peggio sembra alle spalle, l’emergenza sul punto di finire. E mai sosta fu più provvidenziale di questa, verrebbe da dire. L’infermeria di Trigoria infatti è pronta a svuotarsi, regalando recuperi confortanti a Gian Piero Gasperini, costretto a inventarsi soluzioni d’emergenza nelle ultime settimane. Dopo il rientro di Manu Koné, rivisto in campo da titolare per 66 minuti nell’ultima sfida contro il Sassuolo, la Roma si appresta a riaccogliere due pezzi da novanta nella rosa giallorossa: Mile Svilar e Paulo Dybala (...)
L’obiettivo è cerchiato in rosso sul calendario: la ripresa del campionato il 21 novembre nella trasferta del Tardini contro il Parma. Il portiere serbo tra i pali e la Joya a rifinire la manovra sulla trequarti restituiranno all’allenatore quella spina dorsale mancata nelle ultime uscite. Ma le notizie positive dall’infermeria non si fermano qui. Anche Pierluigi Gollini viaggia verso la completa guarigione (...)
Discorso diverso per quanto riguarda il recupero di Devyne Rensch. Il terzino olandese, tra terapie e lavoro atletico personalizzato, punta con decisione a tornare a disposizione per l’appuntamento europeo più delicato del girone: la trasferta di Champions League a Parigi contro il PSG del prossimo 25 novembre (...)
L’unica vera nota stonata nel bilancio di Trigoria resta legata alla situazione di Lorenzo Pellegrini: i tempi di recupero si preannunciano purtroppo molto lunghi.
(Il Romanista)

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