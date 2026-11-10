Ora arrivano i "rinforzi": Dybala e Svilar in campo

sosta verrebbe da dire. Gasperini non ama la Nations League tantomeno le amichevoli e lo ha detto senza peli sulla lingua, ma il break per le nazionali permetterà alla squadra di recuperare energie fisiche e mentali. Benedettaverrebbe da dire.non ama la Nations League tantomeno le amichevoli e lo ha detto senza peli sulla lingua, ma il break per le nazionali permetterà alla squadra di recuperare energie fisiche e mentali.

Roma non ha disputato nessuna delle 9 partite in 27 giorni con il gruppo al completo (...) Il tour de force è finito e lanon ha disputato nessuna delle(...)

Svilar e Dybala. Tutti e due sono sulla via del recupero. Mile si sta mettendo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, in accordo con lo staff medico ha deciso di non operarsi e i tempi di recupero si sono allungati (...) Domani è fissata la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di riposo concessi dal tecnico. I fari sono puntati su. Tutti e due sono sulla via del recupero. Mile si sta mettendo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro, in accordo con lo staff medico ha deciso di non operarsi e i tempi di recupero si sono allungati (...)

Forse per la prima volta in quattro anni la Roma è riuscita a non essere Dybala dipendente. Numeri alla mano è così: con Paulo in campo 16 reti in otto partite, senza di lui 23 in sette. L'argentino inoltre non è ancora riuscito a sbloccarsi e il digiuno prosegue da gennaio. Ma la sua importanza non si può mettere in discussione. In Serie A è il primo per Xg (3,42), secondo per grandi occasioni create (8) e terzo per passaggi vincenti (4).

(Il Messaggero)