Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Dybala e Svilar, ora ci siamo. Molina: no del club a Scaloni

La penna degli Altri
di R.P.
dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
La sosta più attesa per recuperare la Joya. E non solo. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini la Roma si ritroverà domani pomeriggio a Trigoria - dove si allenerà fino a sabato mattina - pronta a dare il suo bentornato a due innesti fondamentali. Torneranno gradualmente in gruppo Dybala e Svilar (...)
Atteso da una nuova visita di controllo il portiere reduce dalla frattura da stress al quinto dito del piede (...)
Resteranno a Trigoria Koné e Molina. Per l'argentino è arrivato lo stop della Roma. Il ct Scaloni vista la riduzione della squalifica aveva deciso di chiamarlo per giocare la seconda amichevole col Costarica col ritorno previsto nella Capitale a soli due giorni dalla ripresa del campionato.
(Gasport)
RomadybalaASROMAGasperiniSvilarMolina

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Kvernadze

Riparte la caccia all'ala: da Endrick a Kvernadze, Gasp chiede un colpo

La Roma si ferma, Gasperini no. La sosta consegna ai giallorossi un terzo posto che alimenta ambizioni: due punti dalla Lazio capolista, uno dall'Inter. E soprattutto una squadra che segue il suo alle...

Gasperini

Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala

"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è Gasperini, che nel giro di poco più di un anno si è preso la Roma e con lei...

IMG_0908

Il miglior attacco del campionato e un gruppo che non perde da aprile

Numeri da record e non è un modo di dire. Sì, perché la Roma 31 gol in 11 giornate non li aveva mai segnati. Nemmeno quando c'erano Conti, Pruzzo, Totti e Batistuta. Si era fermata massimo a 28 nel lo...

NOTIZIE POPOLARI
Molina

La Roma dice no all'Argentina: niente convocazione per Molina

Cristante

Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"

Gasperini D'Amico

Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

Rabiot

Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

Kvernadze

Calciomercato Roma: il Frosinone stringe per il rinnovo di Kvernadze. C’è concorrenza per i giallorossi

Dybala

Calciomercato Roma: sirene americane per Dybala. Primo contatto tra Beckham e l'entourage dell'argentino

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading