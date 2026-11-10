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PES: "D'Amico non è stato fermo, penso ci sia un progetto di investimento". MANGIANTE: "Gasperini ha già delineato un identikit per il mercato"

Massimo Ascolto
di FedericoL
big massimo ascolto
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Il mercato di gennaio e le strategie della Roma sono al centro del dibattito radiofonico. Lorenzo Pes si sofferma sul lavoro della dirigenza giallorossa: "D'Amico non è stato fermo, penso ci sia una lista o un progetto di investimento. Manca però l'operatività". Angelo Mangiante, invece, parla delle richieste di Gasperini: "Ha già delineato a D'Amico un profilo, un identikit: ora bisogna trovare il nome".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Gasperini non ha avuto contatti negli ultimi mesi con i Friedkin, ma Galantic è stato nominato Ceo proprio per questo. Ora vedremo che forma avrà lo scambio di vedute tra l’aria tecnica, con D’Amico che non è stato fermo, penso ci sia una lista o un progetto di investimento. Manca però l’operatività (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)
De Roon è stato un acquisto fondamentale in mezzo al campo. Non so dire se la Roma abbia un asso nella manica per quanto riguarda un acquisto che possa fare il titolare in questa squadra in certi momenti. Se non ce l’hanno si proverà ad arrivare fino in fondo con questa rosa. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)
A mio avviso Dybala e Soulé non possono giocare insieme. L’impressione è che ci vogliano due palloni. Quando c’è Dybala a disposizione mi sembra che Soulé sia ancora in sudditanza psicologica (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5)
Gasperini sta pensando al rinnovo del contratto. Siamo comunque a un anno e mezzo dalla scadenza. La volontà dell’allenatore sarebbe quella di sedersi e cominciare a parlarne. Dall’altra parte, credo che il rapporto tra la proprietà e Gasp sia filtrato appositamente. La proprietà opera così: aspetta di vedere cosa succede e poi va a parlare a fine stagione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)
L’assenza di Dybala oggi potrebbe incidere sul carico fisico e psicofisico dei giocatori chiamati a sostituirlo. Magari gli effetti di questa assenza li vedremo a febbraio. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, punterei più sulla qualità che sulla quantità: ci sono degli identikit ben precisi da rispettare (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)
Il mercato di gennaio è un po’ il mercato degli scontenti. Gasperini ha già delineato a D’Amico un profilo, un identikit: ora bisogna trovare il nome. Non mi aspetto intoppi da parte della proprietà sotto questo punto di vista. Non ho dubbi che possiamo arrivare a metà (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

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