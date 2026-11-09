La Roma dice no all'Argentina: niente convocazione per Molina

La Roma, a quanto riportato dal sito, ha detto di no alla chiamata della Nazionale Argentina per la convocazione di Molina.

La FIFA ha accolto il ricorso la riduzione della squalifica da sette a quattro giornate, quindi il terzino sarebbe stato a disposizione di Scaloni per una delle due amichevoli. La chiamata, però, è arrivata sabato, mentre all'Olimpico si stava giocando Roma-Sassuolo.

La Roma, essendo la richiesta arrivata fuori tempo massimo, ha comunicato all'AFA la decisione di non mandare il giocatore dall'altra parte del mondo. Rimarrà a Trigoria ad allenarsi.

(Ilmessaggero.it)