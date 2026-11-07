Niente Francia per Koné. Oggi il provino

Niente Francia per Koné. Il centrocampista della Roma non è stato convocato da Zidane per i prossimi impegni della nazionale francese con Italia e Turchia. Il numero diciassette giallorosso, dunque, resterà a Trigoria per ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio rimediato con il Real Madrid. Una lesione alla coscia che ha costretto Gasperini a rinunciare al francese per tutte le gare successive, in una fase delicata della stagione. Koné ha comunque smaltito il problema e, questa mattina, dopo i primi approcci col gruppo, svolgerà il provino decisivo per capire se potrà far parte dei convocati per la sfida contro il Sassuolo. IL TEMPO (G. TURCHETTI) -. Il centrocampista della Roma non è stato convocato da Zidane per i prossimi impegni della nazionale francese con Italia e Turchia. Il numero diciassette giallorosso, dunque, resterà a Trigoria per ritrovare la forma migliore dopo l'infortunio rimediato con il Real Madrid.. Koné ha comunque smaltito il problema e, questa mattina, dopo i primi approcci col gruppo, svolgerà il provino decisivo per capire se potrà far parte dei convocati per la sfida contro il Sassuolo.

Le prossime due settimane, invece, potrà sfruttarle per spingere al massimo e ripresentarsi in campo dal primo minuto con il Parma. La sua assenza si è avvertita particolarmente nelle ultime settimane, specialmente nella fase in cui mancava anche Cristante, poi tornato con il Napoli. Partita dove i muscoli del francese avrebbero fatto comodo per contrastare il robusto centrocampo di Allegri. E la sua presenza sarebbe stata utile anche per arginare la rimonta sia del Real Madrid che del Manchester United in Champions League.

Dopo aver spremuto De Roon, Cristante e Pisilli, l'allenatore piemontese è pronto a riaccogliere, tra oggi e Parma, Koné. Tra i centrocampisti, soltanto Pisilli lascerà Trigoria per partecipare agli impegni di Nations League dell'Italia, dove troverà anche Mancini e Ghilardi. Lulli, invece, farà parte ancora dell'Under 21 di Baldini. Balerdi, Castro e Soulé voleranno in Argentina per rispondere alla chiamata di Scaloni, mentre Dybala e Molina resteranno nella Capitale. A differenza della sosta precedente, quando fu fermato da un problema fisico, Malen si unirà all'Olanda di Xavi. Saluteranno Trigoria anche N'Dicka, Welsey, Koulierakise Rodrigo Mora, convocato da Jorge Jesus con la nazionale maggiore del Portogallo.