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Mora convince Gasperini e la nazionale

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Mora
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L'esame di maturità è stato superato. Mora all'Old Trafford ha acceso la luce che poi si è spenta senza di lui in campo. Nelle ultime tre ha realizzato due reti (il primo gol a Lecce ad agosto) e un assist. Due i passaggi vincenti con Real Madrid e Manchester United a dimostrazione che nonostante la giovane età le gambe non gli tremano di certo. In carriera tra Roma e Porto non è mai riuscito a segnare per tre gare di fila in campionato. L'occasione è ghiotta e questa sera contro il Sassuolo tocca ancora a lui. L'emergenza in attacco non è terminata. Dybala e Pellegrini sono ancora ai box è per Lorenzo bisognerà aspettare addirittura il 2027. I neroverdi hanno la peggior difesa della Serie A (26 reti subite in 10 parate) e per questo Gasperini si aspetta di fronte una squadra barricata che proverà a concedere poco spazi. [...]
L'etichetta dei 25 milioni spesi per il suo cartellino è un peso, ma col passare delle settimane anche gli scettici si stanno ricredendo. Già tre i gol in campionato nonostante i minuti a disposizione non siano stati tantissimi (333). Solamente Mbangula ha lo stesso numero di reti con meno minuti (130), ma realizzate tutte nella stessa partita contro il Milan. Spazzati via i paragoni con i vari Baldanzi e Robinio Vaz. Il primo si è fermato a due gol in due anni, mentre il secondo è ai margini dell'Hull City che lo ha spedito a giocare con la primavera. Rodrigo sta diventando grande e anche Jorge Jesus se ne è accorto. Ieri è arrivata la convocazione in nazionale maggiore nella settimana dell'addio al Portogallo del suo idolo Cristiano Ronaldo. Non è un passaggio di consegne sia chiaro, ma a 19 anni non può non essere considerato un bel traguardo. Affronterà Galles e Danimarca ma ci sarà tempo per pensarci. Prima la sfida col Sassuolo e l'opportunità di dimostrare- ancora una volta- che Gasperini può fare affidamento su di lui. [...]
(Il Messaggero)
R. Mora Carvalho

R. Mora Carvalho

PortugalPortogallo Età 19 Centrocampista

Liga Portugal

2026/2027
Partite1
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Friendly International

2026
Partite0
Gol0
Assist0
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Rosso0
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Champions League

2026/2027
Partite4
Gol0
Assist2
Giallo0
Rosso0
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Serie A

2026/2027
Partite8
Gol3
Assist1
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 3

2026
Partite2
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
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