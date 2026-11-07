La Roma vuole voltare pagina

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tirare su il morale della squadra e non puntare il dito contro nessuno: è questa la linea di Gasperini per riportare subito la barca sulla giusta rotta. Dopo l'amara sconfitta in rimonta contro il Manchester United, la Roma è pronta nuovamente a tornare in campo, ospitando il Sassuolo allo Stadio Olimpico nell'ultima fatica prima della sosta per le nazionali.

Nei pochi giorni di lavoro che hanno preceduto la sfida coni neroverdi-con un allenamento saltato per un ritardo dell'aereo che riportava tutti in Italia -il lavoro di Gasperini si è concentrato in particolare sull'aspetto mentale del gruppo. Il tecnico giallorosso, sin dai primi minuti del post-partita in Inghilterra, ha cercato di spronare la squadra, senza rimarcare gli errori individuali che hanno portato alle reti dei Red Devils e senza prendere di mira qualche giocatore in particolare. «La squadra deve togliersi un po' la pressione del risultato a tutti icosti. Ma questa e una partita che ci serve sicuramente più delle altre», aveva detto a caldo ai microfoni di Sky il tecnico 68enne. Un messaggio a cui ha dato seguito sia nello spogliatoio che nei giorni di lavoro sui campi di Trigoria. Nulla è perduto per Gasp, che sa bene quanto sia importante insistere sull'aspetto mentale, con dei giocatori che ormai, dal punto divista tattico, conoscono a memoria le sue richieste. L'allenatore chiede ai suoi una reazione, per dimostrare che si può continuare a sognare e ad ambire ad alti traguardi. D'altronde la Roma in campionato è imbattuta, forte di sette vittorie e tre pareggi, e già dopo la clamorosa rimonta subita all'Olimpico con il Real ha dato segnali di crescita, superando il Genoa nonostante un primo tempo complicato. Gasperini, che non ha tenuto la conferenza stampa della vigilia, si aspetta lo stesso atteggiamento tattico di sempre, senza snaturarsi per degli inciampi che, per quanto dolorosi, sono fisiologici all'interno di una stagione e non devono compromettere il progetto avviato un anno e mezzo fa.

Nella rifinitura di questa mattina verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione: Gollini è ancora dolorante e Vasquez è destinato a rigiocare; in difesa Ghilardi scalpita visto che Mancini e N'Dicka non sono al 100%; davanti si va verso un'altra chance per Mora e Soulé alle spalle di Malen. Dybala rischia di rimanere fuori dai convocati non essendosi allenato con il gruppo negli ultimi giorni.

Al di là dei singoli interpreti la Roma è chiamata ad una doppia risposta contro il Sassuolo, evitando di concedere tante occasioni da rete agli avversari come accaduto nelle ultime partite, ma soprattutto dimostrando di poter approcciare nella giusta maniera i secondi tempi. Anche perché un risultato positivo contro gli uomini di Aquilani permetterebbe di guadagnare punti grazie allo scontro diretto tra Como e Inter e di andare alla sosta con un bottino in campionato considerevole. Con il calciomercato dietro l'angolo, Gasp ha già muziato il pressing sulla società per avere dei rinforzi a gennaio. Ma prima, c'è da chiudere il discorso con il Sassuolo.