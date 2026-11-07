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Roma-Sassuolo: oltre 62mila romanisti. Le info per chi sarà all'Olimpico (COMUNICATO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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Stasera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Come sempre, l'Olimpico è pronto a riempirsi d'amore: sono oltre 62mila i romanisti che affiancheranno la squadra di Gian Piero Gasperini. Uno stadio che sarà interamente giallorosso visto la messa in vendita dei biglietti anche nel settore Distinti Nord Ovest. Il club ha comunicato tutte le info per chi sarà allo stadio stasera.
Sabato 7 novembre è in programma Roma-Sassuolo allo Stadio Olimpico, valida per la giornata numero 11 di Serie A.
Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20:45. Sono previsti sugli spalti oltre 62mila spettatori, pronti a spingere la squadra.
Il Distinto Nord-Ovest sarà interamente romanista, contribuendo a rendere ancora più suggestiva e trascinante la cornice.
Chi volesse acquistare un biglietto, ci sono ancora posti disponibili.
Apertura cancelli
I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.
Dalle 18:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire dalle 17:30 ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.
Biglietti e abbonamenti digitali: come accedere
Biglietti e abbonamenti sono disponibili esclusivamente in formato digitale.
Prima di arrivare allo Stadio Olimpico, verifica di avere il tuo titolo correttamente disponibile sullo smartphone:
  • Abbonamento: disponibile esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto”
  • Biglietto: disponibile tramite l’app “Il Mio Posto” oppure può essere aggiunto al Wallet del proprio smartphone iOS o Android. Per i biglietti caricati sul Wallet è inoltre possibile accedere ai tornelli utilizzando la tecnologia NFC, semplicemente avvicinando lo smartphone al lettore
Attenzione: gli screenshot di biglietti e abbonamenti non sono validi per l’accesso allo stadio. Assicurati quindi di avere il titolo correttamente disponibile sul tuo dispositivo prima di raggiungere i tornelli.
Se non puoi assistere alla partita, utilizza esclusivamente i servizi ufficiali messi a disposizione dall’AS Roma:
  • Cambio utilizzatore, ove consentito, tramite l’apposito servizio sul sito del Club
  • Rivendita del posto, riservata agli abbonamenti Plus e Classic Extra (solo Big Match), attraverso la piattaforma ufficiale disponibile nell’app “Il Mio Posto”, disponibile fino a 48 ore prima dell'inizio del match
Non è consentita la rivendita di biglietti o abbonamenti attraverso piattaforme o canali alternativi a quelli ufficiali del Club, anche a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Per maggiori informazioni consulta la guida completa a biglietti e abbonamenti digitali.
Stop al Secondary Ticketing
Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.
Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.
(asroma.com)
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Serie A

07 novembre 2026 alle 20:45
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20:45
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