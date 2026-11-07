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ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni dei quotidiani. Gollini verso il forfait. Ci sono Mora e Molina. Ballottaggio tra Ghilardi e Balerdi

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
titolari roma cagliari
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Ultimo match prima della sosta per le nazionali. La Roma cerca il riscatto dopo il doloroso ko in Champions League in casa del Manchester United. Stasera, allo stadio Olimpico, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ospita il Sassuolo di un ex romanista, Alberto Aquilani. I giallorossi cercano un successo per rimanere nei vertici della classifica, in un turno di campionato che vede anche diversi scontri diretti. Emergenza in porta: Gollini verso il forfait, pronto ancora Vasquez. La difesa è il reparto con più scelta per il tecnico: scalpitano per una maglia da titolare Balerdi e Ghilardi, che sono in ballottaggio. A completare la retroguardia ci dovrebbero essere Ndicka e Hermoso. In mediana ancora Cristante e De Roon, nessun dubbio sulle fasce: ci sono Molina e Wesley. In attacco spazio al tridente composto da Mora, Soulé e Malen.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen
CORRIERE DELLO SPORT: Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen
IL MESSAGGERO: Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen
CORRIERE DELLA SERA: Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen
IL TEMPO: Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen
IL ROMANISTA: Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen

Serie A

07 novembre 2026 alle 20:45
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