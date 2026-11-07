Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma, scatta l'assalto alla vetta: con il Sassuolo spazio al tridente

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Udinese-Roma
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma può andare a dormire davanti all'Inter e a un solo punto dalla Lazio. È la prospettiva che accompagna la vigilia della sfida contro il Sassuolo, atteso oggi alle 20.45 all'Olimpico. Una vittoria porterebbe i giallorossi a quota 27, mettendo pressione alle due rivali, entrambe impegnate domani: i nerazzurri in casa contro il Como, i biancocelesti a Napoli. Gasperini ha l'occasione di giocare d'anticipo anche sulla classifica, sfruttando l'ultimo turno prima della sosta per accorciare ancora sulla vetta. E può farlo forte di un percorso fin qui impeccabile in campionato: sette vittorie, tre pareggi e un'imbattibilità che tiene la Roma nel pieno della corsa al primo posto.
La vigilia, però, è soprattutto una questione di uomini. Il dubbio più urgente riguarda la porta. Gollini non ha ancora smaltito del tutto il problema alla schiena che lo ha fermato prima di Manchester e la sua presenza resta in bilico. In caso di forfait, toccherà nuovamente a Vasquez, chiamato all'esordio in Champions all'Old Trafford. Niente da fare per Svilar che tornerà soltanto dopo la sosta. Gasperini deve decidere anche come distribuire le energie in difesa: Ghilardi spinge per una maglia da titolare e potrebbe far rifiatare Mancini. Sulla destra è aperto il ballottaggio tra Molina e Lulli, con Rensch fermo per la lesione all'adduttore destro e destinato a rivedere il campo dopo la pausa. Ndicka e Hermoso restano i riferimenti del reparto, con Balerdi altra opzione per cambiare almeno un uomo. Cristante e De Roon sono invece la soluzione più probabile in mezzo. Ancora out Koné, non convocato per il Sassuolo e fuori dalla lista di Zidane con la Nazionale francese. Ancora indisponibili Dybala e Pellegrini.
L'argentino punta a tornare in campo contro il Parma dopo la sosta, per Pellegrini, invece, se ne riparlerà a gennaio. Davanti, le certezze non mancano: Malen guiderà l'attacco con Soulé e Mora a sostegno. Pronto a subentrare Castro. [...]
In attesa di questa sera, la sosta aiuterà Gasperini a recuperare quasi tutti gli infortunati, ma svuoterà anche Trigoria. Il ct Mancini ha convocato in azzurro tre romanisti per le sfide con Francia e Belgio: Mancini, Ghilardi e Pisilli, mentre Cristante non figura nella lista del ct dopo il forfait di settembre. Lulli raggiungerà invece l'Under 21. Malen partirà con l'Olanda, Koulierakis con la Grecia e Ndicka con la Costa d'Avorio. Scaloni ha chiamato Soulé, Balerdi e Castro con l'Argentina, mentre Wesley vestirà la maglia del Brasile. C'è poi Rodrigo Mora, convocato dal Portogallo per le partite contro Danimarca e Galles, che sogna l'esordio in Nazionale. Non è la sua prima chiamata tra i grandi: era già stato aggregato nel 2025, quando i lusitani vinsero la Nations League. Dopo il buon momento in giallorosso, il diciannovenne cerca i primi minuti in nazionale maggiore.
(La Repubblica)
ASROMARoma-Sassuolo

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

screenshot-2026-04-16-134702

Papa Leone XIV: viaggio in Sudamerica con l'aereo intitolato a Daniele De Rossi

Lo scorso aprile, Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha voluto dedicare il nuovo A330 Neo a Daniele De Rossi. Un omaggio a un fuoriclasse italiano, che ha incarnato negli anni i valori de...

Maccaroni

Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

La Roma stasera ospita il Sassuolo e Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti sempre con il problema degli infortuni. In queste ultime partite il tecnico di Grugliasco ha dovuto pescare anche dalla Pri...

3ef062055ff4-dsc0712

Roma-Sassuolo: oltre 62mila romanisti. Le info per chi sarà all'Olimpico (COMUNICATO)

Stasera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Come sempre, l'Olimpico è pronto a riempirsi d'amore: sono oltre...

NOTIZIE POPOLARI
0_DSC064341-3

Robinio Vaz, non decolla l'esperienza con l'Hull City: l'attaccante mandato in U21

Carrick

Manchester United, Carrick torna sul match contro la Roma: "Una serata fantastica. Il primo tempo non è stato così male"

settore ospiti roma 4

Bologna-Roma, il settore ospiti sarà giallorosso: spostata la partita di Basket tra la Virtus e il Partizan Belgrado

gOLLINI

Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di Gollini

aquilani 1

Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"

Nusa

Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading