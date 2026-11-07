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Fantasia per Malen: Soulé e Mora in missione. Roma vuole i gol del riscatto

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Malen Mora
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Matia Soulé e Rodrigo Mora parlano la stessa lingua: quella del talento cristallino e della fantasia pura. In fondo ad una settimana in cui a Manchester martedì scorso è calato il buio in un secondo tempo opaco, e sotto un cielo ulteriormente oscurato dall'assenza di Paulo Dybala, i due ragazzi di Gian Piero Gasperini vogliono accendere di nuovo una luce diversa sulla trequarti come nel primo tempo all'Old Trafford. Proprio da quel bellissimo dialogo tra i due (sfociato nei due assist che hanno portato al primo gol di Mati e al rigore procurato dall'argentino e poi trasformato da Malen), la Roma ripartirà stasera contro il Sassuolo per cercare di sfruttare al massimo un turno di campionato potenzialmente positivo considerati gli scontri diretti di domani tra il Napoli e la capolista Lazio e tra Inter e Como. E i due trequartisti giallorossi, sfrontati e creativi, s'intesteranno stasera la battaglia dell'Olimpico con una missione speciale: servire a Donyell, il grande atteso centravanti olandese, l'assist giusto per incrementare il suo bottino di gol e battere il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani.
E già, perché il talento di Soulé e Mora, espresso attraverso dribbling, sterzate e tagli improvvisi, non sarà un esercizio di stile fine a se stesso, ma appunto il motore che cercherà di alimentare con rifornimenti costanti il cinismo del centravanti, terminale perfetto di questo schema basato sull'estro del sudamericano e sull'astuzia del portoghese. I numeri raccontano più di ogni altra parola la loro crescita in quest'annata. Mati, per dire, riportato a destra dopo l'infortunio di Dybala, si sta ormai consacrando tra campionato e coppe. [...] La chiamata del ct Lionel Scaloni per le prossime due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica è stata quindi una naturale conseguenza del momento felice dell'argentino, deciso più che mai a lasciare il segno pure stasera davanti agli oltre 60 mila dell'Olimpico che lo aspettano a braccia aperte.
Mora, dal canto suo, si sta dimostrando del resto non solo l'uomo "degli ultimi venti minuti", mina vagante pericolosa (per dirla con lo stesso Gasp), ma un funambolo che già dal 1' può sparigliare le carte degli avversari come ha fatto all'Old Trafford con i due assist che hanno acceso la serata della Roma nella prima parte di gara. E ieri, per effetto della svolta qualitativa intrapresa, il ct della nazionale maggiore portoghese Jorge Jesus lo ha convocato per le sfide di Nations League dopo l'addio di Cristiano Ronaldo contro Danimarca e Galles (14 e 17 novembre). [...]
E così per la terza volta dopo Udine e Manchester Soulé e Mora si piazzeranno alle spalle di Malen per aiutare anche l'attaccante a riprendersi il primo posto nella classifica cannonieri e andare in doppia cifra. [...]
(Gasport)
ASROMARoma-SassuoloBobby MalenSouléRodrigo Mora

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