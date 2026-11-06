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Francia, niente convocazione per Koné

Nazionali
di Paolo Rosi
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Niente convocazione con la Francia per Manu Koné. Il centrocampista della Roma non figura nell'elenco dei convocati di Zidane diramato dai Bleus in vista dei prossimi impegni contro Italia e Turchia, un'assenza direttamente legata al problema fisico che lo sta costringendo ai box.
Il mediano giallorosso, infatti, è attualmente alle prese con il percorso di recupero dall'infortunio: per le sue condizioni la chiamata era in forte dubbio e la sua presenza per la delicata sfida di campionato di domani contro il Sassuolo appare a questo punto complicata, con lo staff che valuterà l'impiego solo all'ultimo.

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