Francia, niente convocazione per Koné

Francia per Manu Koné. Il centrocampista della Roma non figura nell'elenco dei convocati di Zidane diramato dai Bleus in vista dei prossimi impegni contro Italia e Turchia, un'assenza direttamente legata al problema fisico che lo sta costringendo ai box. Niente convocazione con laper. Il centrocampista dellanon figura nell'elenco dei convocati di Zidane diramato dai Bleus in vista dei prossimi impegni contro Italia e Turchia, un'assenza direttamente legata al problema fisico che lo sta costringendo ai box.

Il mediano giallorosso, infatti, è attualmente alle prese con il percorso di recupero dall'infortunio: per le sue condizioni la chiamata era in forte dubbio e la sua presenza per la delicata sfida di campionato di domani contro il Sassuolo appare a questo punto complicata, con lo staff che valuterà l'impiego solo all'ultimo.