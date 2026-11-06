Rodrigo Mora convocato dalla Nazionale maggiore del Portogallo

Rodrigo Mora convocato dalla Nazionale maggiore del PortogalloAltre
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Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"
Sta parlando proprio in questi minuti, Alberto Aquilani, in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico. Il tecnico del Sassuolo ha spiegato che Berardi e Volpato doman...
Femminile, domani c'è Como-Roma: le parole di Piovani alla vigilia (VIDEO)
La Roma femminile domani gioca contro il Como in Serie A per rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno. Alla vigilia ha parlato il tecnico Piovani. C'è un clima sereno, positivo, perché è ar...
Olanda: Malen tra i convocati per le sfide contro Grecia e Germania
Chiamata in nazionale per Donyell Malen. CT dell'Olanda Xavi ha deciso di convocare l'attaccante della Roma in vista delle ultime due giornate del gruppo A2 di Nations League contro Grecia e Germania....