Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Coppa Italia: nuovo format e diritti tv. La Serie A approva i bandi

Coppa Italia
di Francesca Altobelli
coppa italia trofeo 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
L'Assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina a Torino all'interno del Social Football Summit, ha approvato all'unanimità i bandi per i diritti audiovisivi domestici di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Per la prima volta, la Supercoppa sarà offerta in modalità autonoma rispetto alla Coppa nazionale.
La principale novità del bando per la Coppa Italia riguarda la possibilità per i broadcaster di partecipare all'asta offrendo su due diversi format della competizione. Si potrà infatti scegliere tra la struttura attuale a 44 squadre oppure un format allargato a un numero maggiore di club, caratterizzato da gare a eliminazione diretta in ogni singolo turno.
Durante l'incontro le società hanno inoltre definito le linee guida per la commercializzazione dei diritti della Serie A in Centro e Sud America e della Supercoppa nell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa).
(Lega Serie A)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituisce contro il ricorso di Galliani: possibile slittamento del votoElezioni FIGC, la Federcalcio si costituisce contro il ricorso di Galliani: possibile slittamento del voto
Italia, Liberali: "Mi ispiro a Totti, mi è sempre piaciuto molto"Italia, Liberali: "Mi ispiro a Totti, mi è sempre piaciuto molto"
Serie A, presentato il nuovo pallone invernale: torna il giallo fluo, addio all'arancione dopo le polemiche. Debutto il 21 novembreSerie A, presentato il nuovo pallone invernale: torna il giallo fluo, addio all'arancione dopo le polemiche. Debutto il 21 novembre
serie a

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

stadio della roma asroma

Stadio Roma, Bernabè: "L'anno prossimo l'inizio dei lavori. Sarà la casa dei tifosi"

Il futuro dello stadio della Roma compie un passo decisivo verso la posa della prima pietra. Intervenuta ai microfoni del Social Football Summit, Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzion...

Thuram Bonny

Inter, emergenza in attacco: infortuni per Bonny e Thuram. Entrambi hanno lasciato il ritiro delle rispettive nazionali

Inizia la sosta e l'Inter di Chivu perde due pedine importanti in attacco. Bonny ha lasciato il ritiro della Costa D'Avorio a causa di un problema muscolare e come riportato da Sky Sport lo stop per l...

Bove

Bove sul ritorno a Roma: "Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Non pensavo di meritarmelo per ciò che avevo dimostrato in campo"

In una recente intervista rilasciata a Sky Sport in occasione della presentazione del suo film documentario "In un battito"– diretto da Giovanni Troilo e dedicato al suo percorso di vita e al ritorno...

NOTIZIE POPOLARI
Mora

Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

HWwnCn4WcAAdvpf

Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

Endrick

Endrick: "Non so cosa accadrà a gennaio. Voglio solo giocare"

Forbas

Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester United

slim bouaskar

Roma, l'agente di Bouaskar: "Ci aspettavamo più spazio, lo immaginavo già nel giro della prima squadra. Il contratto non è lungo" (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Loading