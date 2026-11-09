Ufficiale: il Sassuolo ha esonerato Aquilani (COMUNICATO)

Alberto Aquilani. Ecco la nota. Dopo la sconfitta contro la Roma in campionato il Sassuolo ha deciso di esonerare. Ecco la nota.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".

(Sassuolocalcio.it)

______

Secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, il sostituto di Aquilani sulla panchina del Sassuolo, dopo i contatti di oggi, dovrebbe essere D'Aversa.