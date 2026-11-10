Instagram, la gioia di Gollini dopo la nascita del figlio: "L'emozione più bella della mia vita"Social Network
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Stadio Roma, Bernabè: "L'anno prossimo l'inizio dei lavori. Sarà la casa dei tifosi"
Il futuro dello stadio della Roma compie un passo decisivo verso la posa della prima pietra. Intervenuta ai microfoni del Social Football Summit, Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzion...
Inter, emergenza in attacco: infortuni per Bonny e Thuram. Entrambi hanno lasciato il ritiro delle rispettive nazionali
Inizia la sosta e l'Inter di Chivu perde due pedine importanti in attacco. Bonny ha lasciato il ritiro della Costa D'Avorio a causa di un problema muscolare e come riportato da Sky Sport lo stop per l...
Bove sul ritorno a Roma: "Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Non pensavo di meritarmelo per ciò che avevo dimostrato in campo"
In una recente intervista rilasciata a Sky Sport in occasione della presentazione del suo film documentario "In un battito"– diretto da Giovanni Troilo e dedicato al suo percorso di vita e al ritorno...