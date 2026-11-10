Instagram, la gioia di Gollini dopo la nascita del figlio: "L'emozione più bella della mia vita"

Pierluigi Gollini nella giornata di ieri è diventato per la prima volta papà. Il portiere giallorosso e sua moglie, Ariel Serra, hanno dato il benvenuto al piccolo Loen nella giornata di ieri è diventato per la prima volta papà. Il portiere giallorosso e sua moglie,, hanno dato il benvenuto al

Il classe 1995, con un post su Instagram, ha pubblicato diversi scatti manifestando tutta la sua gioia ed emozione: "9-11-2026 il mio cuore si è fermato e il tempo ha smesso di esistere. L'emozione più bella della mia vita. Ti abbiamo tanto desiderato e aspettato, ora sei qui con noi. Benvenuto al mondo Loen G". Tra gli scatti pubblicati presente anche una maglia della Roma con scritto Loen e il numero 95 di suo papà.