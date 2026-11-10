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Roma, il ricordo di Ennio Morricone nel giorno della sua nascita. Il figlio Marco: "Quando la Roma segnava, voleva saperlo anche durante i concerti"

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di Matteo Esposito
marco morricone
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Il 10 novembre 1928 nasceva Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori della storia del cinema e grande tifoso della Roma. Nel giorno del 98° anniversario della sua nascita, il club giallorosso ha voluto ricordarlo riproponendo un'intervista rilasciata dal figlio Marco ai canali ufficiali della società nel 2025.
Tra i ricordi più significativi c'è il modo in cui il Maestro seguiva la Roma anche durante i suoi impegni professionali. «Quando la Roma faceva gol durante una partita, io glielo segnalavo. E lui, nel corso del concerto, voleva sapere anche chi aveva segnato», ha raccontato Marco, ricordando i gesti con cui il padre cercava di comunicare mentre dirigeva l'orchestra.
Un amore profondo per i colori giallorossi, sintetizzato dal figlio con una frase: «Per papà la Roma era Roma». Morricone sosteneva anche che «chi abita a Roma dovrebbe tifare la Roma», un sentimento che accompagnava tutta la famiglia, spesso presente allo Stadio Olimpico insieme al regista Sergio Leone e ai suoi figli.
Marco ha ricordato anche un episodio legato a Luciano Spalletti, quando l'allenatore, durante la sua prima esperienza sulla panchina giallorossa, stava pensando di dimettersi. Appresa la notizia, Morricone si presentò alla sua porta per convincerlo a restare, dicendogli: «Lei non si deve dimettere, è una colonna di questa società».
Un legame con la Roma che il compositore ha conservato per tutta la vita e che oggi rivive nei racconti del figlio e nel ricordo del club giallorosso.
(asroma.com)
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