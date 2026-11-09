Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester United

Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester UnitedMercato
🚨#ClubBrugge Carlos Forbs is widely expected to leave Club Brugge in the summer of 2027. 🌍 Tottenham, Arsenal, Manchester United, Fiorentina and Roma are all monitoring the Portuguese winger's situation closely. 🚫 However, a winter transfer is not considered a realistic possibility, with Club Brugge unwilling to sanction a January departure. ⏳ Any serious battle for Carlos Forbs' signature is therefore expected to intensify closer to the summer window.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 8, 2026
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