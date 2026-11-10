Calciomercato Roma, interesse per Rodrigo Riquelme del Betis: concorrenza di Lazio, Napoli e Como. Servono almeno 20 milioni

La Roma guarda in Spagna per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti dai giallorossi ci sarebbe Rodrigo Riquelme, esterno classe 2000 attualmente in forza al Betis Siviglia. Secondo quanto riportato dal portale svizzero, il calciatore avrebbe attirato l'attenzione di diversi club europei, con le società italiane particolarmente interessate.

Oltre alla Roma, sulle tracce del 26enne ci sarebbero anche Lazio, Napoli e Como. Alcuni dei club interessati avrebbero già avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento. Dalla Premier League, invece, Fulham e Coventry City starebbero monitorando la situazione senza aver ancora compiuto passi concreti.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid, Riquelme si è trasferito al Betis nel 2025. La sua duttilità gli permette di giocare sia in posizione offensiva sia come esterno a tutta fascia, caratteristiche che potrebbero renderlo un profilo interessante per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini.

Il club spagnolo non avrebbe però intenzione di privarsene facilmente: il contratto del giocatore scade nel 2030 e la valutazione si aggirerebbe intorno ad almeno 20 milioni di euro. L'Atletico Madrid, inoltre, conserverebbe il 50% dei diritti economici legati a un'eventuale cessione.

(4-4-2.com)