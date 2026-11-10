Vivarini: "Ho allenato Kvernadze a Frosinone, è pronto per il grande salto”

Vivarini, ex allenatore tra le altre del Frosinone, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica parlando di Kvernadze, che piace tanto alla Roma. Le sue parole: RETESPORT - Vincenzo, ex allenatore tra le altre del Frosinone, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica parlando di, che piace tanto alla Roma. Le sue parole:

Kvernadze? E’ sorpreso del suo exploit?

“Ci serviva un esterno veloce, di gamba, che avesse degli spunti fisici. Angelozzi lo aveva conosciuto dall’anno precedente, cercò di riscattarlo e tenerlo in rosa. Non mi ha sorpreso questo suo impatto in Serie A. Mi sorprese subito per l’intraprendenza e la gamba che aveva. Aveva uno spunto superiore agli altri, sicuramente è cresciuto sul piano del coraggio e del carattere. E’ maturato per convinzione, sta sfruttando tutte le sue qualità”.

Si inserirebbe perfettamente nel calcio di Gasperini?

“Con Alvini lavora molto sulle ripartenze e sul gioco verticale, crea tanti spazi da poter sfruttare per gli attaccanti. Con Gasperini potrebbe trovare una consacrazione, in fase di non possesso lavora in maniera simile ad Alvini e viceversa, quindi uomo su uomo, poi in fase di sviluppo forse la Roma ragiona un pochino di più rispetto al Frosinone, ma Kvernadze ha grandissimi margini di miglioramento ancora negli spazi stretti, negli scambi. In Serie A penso che possa far bene anche in grandi squadre”