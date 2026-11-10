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Roma, l'agente di Bouaskar: "Ci aspettavamo più spazio, lo immaginavo già nel giro della prima squadra. Il contratto non è lungo" (VIDEO)

Settore giovanile
di Matteo Esposito
slim bouaskar
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Slim Bouaskar, giovane portiere della Roma inserito dal Guardian nella lista dei 60 migliori talenti della sua generazione, sta trovando poco spazio in Primavera. Una situazione che non soddisfa il suo agente, Diego Tavano, intervenuto ai microfoni della giornalista Eleonora Trotta per parlare del presente e del futuro del suo assistito. Il procuratore ha espresso il proprio dispiacere per il mancato impiego del ragazzo, soffermandosi anche sull'interesse di alcuni club inglesi e sul contratto con i giallorossi, in scadenza tra un anno e mezzo. Di seguito le sue dichiarazioni.
Bouaskar è stato elogiato dal Guardian come uno dei 60 migliori talenti della sua categoria. Perché non trova lo spazio che tutti si aspettavano?
«Fa piacere che in tanti lo seguano e lo conoscano. Sicuramente lo hanno visto cimentarsi anche in Nazionale, dove ha vestito la maglia di tutte le categorie. Adesso è arrivata anche la convocazione con la Nazionale maggiore. Sono scelte tecniche e noi le rispettiamo. Ci resta un anno e mezzo di contratto. È un peccato, perché il percorso di Slim era stato netto fino a questo momento: ha sempre giocato in tutti i campionati. L'anno scorso, sotto età, ha giocato nell'Under 18 e ha permesso alla squadra di mister Scala di ottenere ottimi risultati. Sicuramente ci aspettavamo che, con la promozione di mister Scala in Primavera, ci fosse continuità. Al momento non è così, ne prendiamo atto. Il ragazzo continua ad allenarsi bene e a fare tutto quello che deve fare. Ripeto, ci resta un anno e mezzo di contratto».
Un anno e mezzo di contratto non è tanto, ma sono tante le squadre interessate al ragazzo. In Inghilterra, dopo l'articolo del Guardian, alcuni club hanno preso informazioni su di lui.
«Sicuramente, anche perché il Guardian è uno dei giornali più importanti in Europa, ma non credo sia questo a fare la differenza. Penso che, se stanno prendendo informazioni su di lui, sia soprattutto per quello che hanno visto con la Roma e con la Nazionale. Noi ripartiamo da quello. Il contratto non è lungo, ma non mancherà l'occasione di parlare con la Roma. Ripeto, sicuramente mi dispiace, perché oggi i giovani dovrebbero avere più spazio e ci dovrebbero essere persone con più coraggio. Lo immaginavo già stabilmente nel giro della prima squadra e sicuramente a giocare in Primavera».
Anche perché, vista la situazione della Roma nell'ultimo periodo, avrebbe avuto una vetrina importante.
«Ho avuto a che fare con tanti portieri, ne ho gestiti tanti. È un ruolo un po' particolare. In questo momento, purtroppo, siamo l'incudine. Speriamo che un giorno saremo il martello e che Slim giocherà per un club importante. Il sogno è quello di giocare nella Roma, visto che è cresciuto qui».
RomaBouaskar

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