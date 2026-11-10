Roma, l'agente di Bouaskar: "Ci aspettavamo più spazio, lo immaginavo già nel giro della prima squadra. Il contratto non è lungo" (VIDEO)

Slim Bouaskar
, giovane portiere della Roma inserito dal Guardian nella lista dei 60 migliori talenti della sua generazione,
sta trovando poco spazio in Primavera. Una situazione che non soddisfa il suo agente
, Diego Tavano, intervenuto ai microfoni della giornalista Eleonora Trotta per parlare del presente e del futuro del suo assistito. Il procuratore ha espresso il proprio dispiacere per il mancato impiego del ragazzo, soffermandosi anche sull'interesse di alcuni club inglesi e sul contratto con i giallorossi, in scadenza tra un anno e mezzo. Di seguito le sue dichiarazioni.
Bouaskar è stato elogiato dal Guardian come uno dei 60 migliori talenti della sua categoria. Perché non trova lo spazio che tutti si aspettavano?
«Fa piacere che in tanti lo seguano e lo conoscano. Sicuramente lo hanno visto cimentarsi anche in Nazionale, dove ha vestito la maglia di tutte le categorie. Adesso è arrivata anche la convocazione con la Nazionale maggiore. Sono scelte tecniche e noi le rispettiamo. Ci resta un anno e mezzo di contratto. È un peccato, perché il percorso di Slim era stato netto fino a questo momento: ha sempre giocato in tutti i campionati. L'anno scorso, sotto età, ha giocato nell'Under 18 e ha permesso alla squadra di mister Scala di ottenere ottimi risultati. Sicuramente ci aspettavamo che, con la promozione di mister Scala in Primavera, ci fosse continuità. Al momento non è così, ne prendiamo atto. Il ragazzo continua ad allenarsi bene e a fare tutto quello che deve fare. Ripeto, ci resta un anno e mezzo di contratto».
Un anno e mezzo di contratto non è tanto, ma sono tante le squadre interessate al ragazzo. In Inghilterra, dopo l'articolo del Guardian, alcuni club hanno preso informazioni su di lui.
«Sicuramente, anche perché il Guardian è uno dei giornali più importanti in Europa, ma non credo sia questo a fare la differenza. Penso che, se stanno prendendo informazioni su di lui, sia soprattutto per quello che hanno visto con la Roma e con la Nazionale. Noi ripartiamo da quello. Il contratto non è lungo, ma non mancherà l'occasione di parlare con la Roma. Ripeto, sicuramente mi dispiace, perché oggi i giovani dovrebbero avere più spazio e ci dovrebbero essere persone con più coraggio. Lo immaginavo già stabilmente nel giro della prima squadra e sicuramente a giocare in Primavera».
Anche perché, vista la situazione della Roma nell'ultimo periodo, avrebbe avuto una vetrina importante.
«Ho avuto a che fare con tanti portieri, ne ho gestiti tanti. È un ruolo un po' particolare. In questo momento, purtroppo, siamo l'incudine. Speriamo che un giorno saremo il martello e che Slim giocherà per un club importante. Il sogno è quello di giocare nella Roma, visto che è cresciuto qui».