Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

Si avvicina il mercato di gennaio e la priorità diresta un esterno offensivo. Come scrive Repubblica, però, dialogo diretto tra Gasp e isi è rarefatto dopo l'arrivo dell'ad John, oggi punto di raccordo con gli Stati Uniti. L'allenatore vorrebbe riavvicinare Dan e Ryan alla squadra, coinvolgerli nelle scelte. E gestire a braccetto con loro e il ds il mercato di gennaio.