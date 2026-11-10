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Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala

La penna degli Altri
di R.P.
Gasperini
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"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è Gasperini, che nel giro di poco più di un anno si è preso la Roma e con lei i suoi tifosi (...)
Speranza e non illusione perché la Roma è forte e il primo a rendersene conto è proprio l'uomo di Grugliasco che infatti a chi glielo chiede dice "non firmo per il secondo posto". Un'ambizione quasi naturale, visto che dopo il podio dello scorso campionato proprio Gasperini aveva detto di voler alzare l'asticella. Le risposte del campo dicono che la Roma è arrivata alla sosta da imbattuta con il miglior attacco del torneo (31) e con una striscia aperta di 18 risultati utili consecutivi, iniziata lo scorso 10 aprile nel Roma-Pisa anticipato dalle parole di Ranieri che denunciarono pubblicamente la frattura interna a Trigoria. Un terremoto che i Friedkin hanno gestito mettendo alla porta il Sir e puntando tutto su Gasperini col conseguente avvicendamento della direzione sportiva tra Massara e D'Amico (...)
Gasperini dopo la sosta potrà contare di nuovo su Rensch oltre a due pezzi da novanta: Svilar e Dybala. Nelle prossime ore il portiere effettuerà l'ultimo controllo. La Joya invece ha smaltito la lesione al polpaccio.
(Corsera)
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