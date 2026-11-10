Una corsa partita... ad aprile. Gasp va sempre all'attacco. Adesso ritrova Svilar e Dybala

"Nessuna illusione, nessuna delusione": è questo il nuovo dogma dentro Trigoria e a dettarlo, come da mesi a questa parte, è, che nel giro di poco più di un anno si è preso lae con lei i suoi tifosi (...)

Speranza e non illusione perché la Roma è forte e il primo a rendersene conto è proprio l'uomo di Grugliasco che infatti a chi glielo chiede dice "non firmo per il secondo posto". Un'ambizione quasi naturale, visto che dopo il podio dello scorso campionato proprio Gasperini aveva detto di voler alzare l'asticella. Le risposte del campo dicono che la Roma è arrivata alla sosta da imbattuta con il miglior attacco del torneo (31) e con una striscia aperta di 18 risultati utili consecutivi, iniziata lo scorso 10 aprile nel Roma-Pisa anticipato dalle parole diche denunciarono pubblicamente la frattura interna a Trigoria. Un terremoto che ihanno gestito mettendo alla porta il Sir e puntando tutto su Gasperini col conseguente avvicendamento della direzione sportiva tra(...)