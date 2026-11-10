Serie A, presentato il nuovo pallone invernale: torna il giallo fluo, addio all'arancione dopo le polemiche. Debutto il 21 novembre

La Lega Serie A, in collaborazione con Puma, ha presentato il Winter Stellar Nitro, il nuovo pallone invernale che sarà utilizzato a partire dal 21 novembre nelle gare di Serie A, Coppa Italia e Primavera 1. Novità in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali., il nuovo pallone invernale che

Il pallone si distingue per il ritorno del giallo fluo, che prende il posto dell'arancione fluo utilizzato nella scorsa stagione e finito al centro delle critiche per le difficoltà di visibilità riscontrate dalle persone daltoniche. La nuova colorazione è accompagnata da dettagli viola, fucsia e neri, una scelta pensata per migliorarne la visibilità anche in condizioni meteorologiche difficili. La grafica è inoltre un omaggio ai tifosi: i punti presenti sulla superficie rappresentano i singoli sostenitori che, unendosi, danno vita a un'unica immagine.

Sviluppato all'interno del Puma Nitro Lab, il Winter Stellar Nitro utilizza la tecnologia Nitrofoam, una schiuma arricchita di azoto progettata per migliorare il ritorno di energia e il rimbalzo. La particolare disposizione dei pannelli e delle cuciture punta invece a garantire traiettorie più stabili e precise.