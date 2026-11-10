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Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituisce contro il ricorso di Galliani: possibile slittamento del voto

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di Matteo Esposito
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Nuovi sviluppi nella vicenda legata alle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 14 dicembre. Dopo il ricorso d'urgenza presentato da Adriano Galliani contro la commissione istituita da Giovanni Malagò per valutare la validità delle candidature, arriva la risposta della Federcalcio, che ha deciso di costituirsi presso il Tribunale Federale Nazionale per opporsi all'iniziativa del candidato.
Come riportato dal sito, la questione sarà quindi esaminata dal TFN, che ascolterà entrambe le parti prima di pronunciarsi collegialmente sulla legittimità della commissione nominata lo scorso 2 novembre.
Il procedimento potrebbe avere conseguenze anche sul calendario elettorale. La votazione fissata per il 14 dicembre rischia infatti di slittare, considerando che dopo la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale potrebbero essere presentati ulteriori ricorsi alla Corte Federale d'Appello e al Collegio di Garanzia del CONI. In ogni caso, le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 gennaio 2027.
(GianlucaDiMarzio.com)
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