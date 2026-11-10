Manolas: "Ho pianto per Totti. Champions? Saremmo andati in finale con il VAR"

Torna a parlare Kostas Manolas, lo ha fatto attraverso un'intervista a Betarades, parlando anche del suo passato alla Roma. Le sue parole:

Su Totti

«È la persona migliore, la più umile. Non posso dire una sola parola negativa su di lui. Prima di essere un calciatore è un uomo. Mi accolse come fossi suo figlio. Per questo siamo sempre stati molto vicini. Ancora oggi ci sentiamo al telefono. Sapeva cosa fare con il pallone un'ora prima che gli arrivasse. C'era una differenza enorme tra lui e tutti noi, tecnicamente e mentalmente. Totti mi aiutò. Se non fosse stato per lui, non avrei rinnovato. Mi convinse. Era come un fratello per me e non potevo dirgli di no. Totti dovrebbe essere dentro la Roma. Non è possibile che sia fuori. Se fossi il presidente, lo terrei a vita, nel ruolo che desidera».

Sul suo modo di essere capitano

«Totti era un capitano che cercava soprattutto di metterti a tuo agio. Non era uno che entrava nello spogliatoio per metterti paura o mostrarti i denti. Durante una partita poteva arrabbiarsi, magari se gli sbagliavi un passaggio iniziava a imprecare, ma nello spogliatoio non era quel tipo di capitano. Riusciva a far emergere la sua personalità senza urlare e senza intimorirti».

Sulle sue qualità tecniche

«C'era una differenza enorme tra lui e tutti noi, dalla terra alla luna. Sapeva già cosa fare un'ora prima che gli arrivasse il pallone. Era superiore a tutti noi tecnicamente, mentalmente, in tutto. Se fosse stato nella condizione fisica dei suoi 25-26 anni, non avrebbe avuto rivali».

Sull'ultima partita e sul ritiro

«Piangevo anch'io. Non potevi fare altrimenti. L'avevo vissuto negli ultimi giorni e vedevo come stava affrontando la situazione. Non voleva smettere. È stata la società a farlo smettere. La società, l'allenatore, Spalletti... Totti voleva continuare a giocare. Secondo me aveva ancora qualcosa da dare. Magari non era più nella migliore condizione fisica, ma anche negli ultimi tempi entrava e segnava. In quei 15, 20 o 30 minuti riusciva sempre a fare qualcosa, un assist oppure un gol».

Su Spalletti

«È un allenatore molto, molto, molto bravo. Come persona, però, è difficile. Per me non si comporta correttamente con i calciatori. Ma come allenatore è uno dei migliori che abbia mai avuto, se non il migliore.Io dico la verità. Solo perché non si comportava bene con me, non posso dire che fosse un cattivo allenatore. Era un grandissimo allenatore. Se dicessi il contrario sarei un bugiardo».

Sull'Arsenal.

«È stato Spalletti a bloccarmi il trasferimento all'Arsenal, dovete saperlo. Disse che, se fossi andato via io, se ne sarebbe andato anche lui. E da quel giorno mi rese la vita impossibile».

Sulle altre offerte inglesi.

«Scrivevano tante cose. Io avevo un interesse concreto, scritto, da parte dell'Arsenal e poi del Chelsea. Il mio procuratore, Giannis Evangelopoulos, stava per prendere l'aereo per andare a parlare con il Chelsea, perché lo avevano chiamato per me. Gli avevano riferito dell'interesse di Conte».

Sull'offerta dello Zenit.

«Molte persone mi accusano di andare dove ci sono i soldi. Lo Zenit mi offriva 7 milioni alla firma, più altri 3 milioni ai procuratori. Avrei guadagnato 7 milioni all'anno e, con i bonus per i campionati vinti, sarei potuto arrivare anche a 8 milioni netti. In quattro anni avrei preso 40 milioni netti, nelle mie tasche. Le tasse le avrebbero pagate loro».

Sulle esigenze economiche della Roma.

«La Roma aveva bisogno di soldi per il fair play finanziario. In quel momento c'eravamo io, Salah, Rüdiger. Paredes non giocava molto e non aveva ancora un valore di mercato così alto».

Sul mancato trasferimento

«Arrivo all'incontro e mi dicono che le cifre del contratto sarebbero state scritte in rubli. Mi spiegano che il rublo può salire o scendere anche del 20%. Io gli dico che voglio gli importi in euro. Mi rispondono che non è possibile, che sono l'unico giocatore a volerlo. Gli dico che, se esco da quella riunione, non tornerò più indietro, perché sono superstizioso. Mi dicono di andare via. Quando sono a casa mi chiamano e mi dicono che hanno accettato di mettere tutto in euro. Ma io rispondo che ormai è troppo tardi».

Sul ritorno alla Roma.

«Quando tornai, mi dissero che non avrei più giocato e che non avrei più fatto niente. Io risposi che non c'era problema, che ci saremmo presi un caffè e alla fine avremmo visto chi avrebbe giocato».

Sul gol contro il Barcellona dopo aver rifiutato lo Zenit

«Quella fu la stagione in cui segnai contro il Barcellona. Vedete? Non tutti i mali vengono per nuocere. È questo che è rimasto nella storia. Quali soldi? Avrei potuto guadagnare 10 milioni in un anno, invece sono rimasto alla Roma per meno di un terzo. Ma quello che ho fatto per me vale dieci volte tanto».

Sul ruolo di Totti nel rinnovo.

«Totti mi aiutò, è vero. Se non fosse stato per lui, se non mi avesse influenzato e convinto, non avrei rinnovato. Mi prese da parte, mi disse di farlo per lui. Era come un fratello per me e non potevo dirgli di no. Mi aveva trattato troppo bene».

Sull'assenza di Totti dalla Roma

«Quest'uomo dovrebbe essere dentro la Roma. Non è possibile che Totti sia fuori dalla Roma. Credo che lo abbiano messo un po' da parte e lui non riusciva a sopportarlo. Se fossi io il presidente di una squadra e avessi Totti, uno che è rimasto 25 anni nello stesso club e ha rifiutato il Real Madrid, lo terrei a vita. Nel ruolo che vuole lui».

Sulla posizione della moglie.

«Mia moglie non voleva che andassi al Napoli. Ma le decisioni professionali le prendevo io. Potevo parlarne con lei, però alla fine decidevo io. Andavo dove mi diceva la mia testa».