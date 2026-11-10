Galliani porta Malagò in tribunale: ricorso sulla commissione elettorale

Galliani e Giovanni Malagò non sono più solo avversari: sono nemici e ogni mezzo è diventato lecito per vincere la corsa alla presidenza della Federcalcio. Anche l'arma dei ricorsi. Il primo è firmato da Galliani, depositato per suo conto dall'avvocato Filippo Lattanzi al Tribunale federale nazionale della Figc. Contesta la commissione istituita da Malagò per esaminare le candidature a presidente. In pratica è un organo che dovrà dire se i due sono in regola per concorrere. Ma apre anche una finestra di dubbio sull'undicesima firma che ha permesso a Malagò di candidarsi su mandato della Serie A, quella del Genoa (...) Il tempo del fari play è finito. Da ieri, Adrianoe Giovanninon sono più solo avversari: sono nemici e ogni mezzo è diventato lecito per vincere la corsa alla presidenza della Federcalcio. Anche l'arma dei ricorsi. Il primo è firmato da Galliani, depositato per suo conto dall'avvocato Filippoal Tribunale federale nazionale della. Contesta la commissione istituita da Malagò per esaminare le candidature a presidente. In pratica è un organo che dovrà dire se i due sono in regola per concorrere. Ma apre anche una finestra di dubbio sull'undicesima firma che ha permesso a Malagò di candidarsi su mandato della Serie A,(...)

Il voto è fissato per il 14 dicembre, i tempi sono compressi. Il rischio concreto è che possa saltare il voto. E avanza lo spettro del commissariamento nuovo e prolungato per il calcio italiano.

(La Repubblica)